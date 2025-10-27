search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

27.10.2025 11:52

Θεσσαλονίκη: Υπό βροχή η μαθητική παρέλαση (Photos/Video)

parelasi new

Η καρδιά της Θεσσαλονίκης χτυπά από σήμερα στους ρυθμούς της εθνικής εορτής, καθώς η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου παίρνει τη θέση της στην κεντρική οδό Τσιμισκή.

Οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων παρέλασαν με ενθουσιασμό και πειθαρχία, παρά τη βροχή που ήταν συνεχής, ενώ απο τα δημοτικά σχολεία παρελαύνουν μόνο οι σημαιοφόροι και οι παραστάτες, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, υπό τον φόβο ατυχημάτων.

Στην μαθητική παρέλαση του κεντρικού δήμου συμμετείχαν συνολικά 21 σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, δημόσια και ιδιωτικά λύκεια. 

Το κέντρο της πόλης γέμισε με σημαιούλες, γονείς και περαστικούς που κατέφτασαν για να απολαύσουν την καθιερωμένη εκδήλωση, η οποία τίμησε τους ήρωες του 1940 και ανέδειξε τη συμμετοχή των νέων στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

