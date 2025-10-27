search
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Αθανάσιο – Νεκρός ένας 22χρονος

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 22χρονο δικυκλιστή σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης.

Το δίκυκλο που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που ερευνώνται, με Ι.Χ. φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο αναβάτης του δικύκλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 40χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.

Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για το μαχαίρωμα του 20χρονου στην Περαία

28η Οκτωβρίου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Πρόβλημα στατικότητας στον σταθμό του Hλεκτρικού «Μοναστηράκι»: Εκτεταμένες φθορές στον μεταλλικό σκελετό – Κλείνει ο σταθμός;

ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Περιφερειάρχης ζητά τη συνδρομή του στρατού για εξόντωση των αρκούδων – Δραματική αύξηση των επιθέσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόλαφος» από την Deutsche Welle: Άπιαστο όνειρο η εξεύρεση προσιτής κατοικίας

LIFESTYLE

Η Μέγκαν, ο Χάρι και τα παιδιά τους σε ρυθμούς Halloween (video)

ΚΟΣΜΟΣ

Το «colpo grosso» του Τραμπ για να μπορέσει να «δει» και τρίτη προεδρική θητεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Καλεί ξανά τον Μητσοτάκη στη Βουλή για ακρίβεια και ιδιωτικό χρέος

ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

ΕΛΛΑΔΑ

Δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από το κράτος, λέει ο Κυρανάκης για το sms του υπουργείου Μεταφορών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

