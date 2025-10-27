Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Αθανάσιο – Νεκρός ένας 22χρονος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 22χρονο δικυκλιστή σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης.
Το δίκυκλο που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που ερευνώνται, με Ι.Χ. φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο αναβάτης του δικύκλου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 40χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.
