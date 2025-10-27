Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Αθανάσιο – Νεκρός ένας 22χρονος

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 22χρονο δικυκλιστή σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης.

Το δίκυκλο που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που ερευνώνται, με Ι.Χ. φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο αναβάτης του δικύκλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 40χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για το μαχαίρωμα του 20χρονου στην Περαία

28η Οκτωβρίου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Πρόβλημα στατικότητας στον σταθμό του Hλεκτρικού «Μοναστηράκι»: Εκτεταμένες φθορές στον μεταλλικό σκελετό – Κλείνει ο σταθμός;