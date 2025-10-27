Πρόβλημα στατικότητας στον σταθμό του Hλεκτρικού «Μοναστηράκι»: Εκτεταμένες φθορές στον μεταλλικό σκελετό – Κλείνει ο σταθμός;

Σημαντικές φθορές στον μεταλλικό σκελετό της οροφής στον σταθμό του Ηλεκτρικού «Μοναστηράκι», έφεραν στην επιφάνεια οι πρόσφατες επιθεωρήσεις ειδικών. Από τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε σοβαρό πρόβλημα στατικότητας που προκαλεί μεγάλο κίνδυνο για εργαζόμενους και επιβάτες.

Οι ειδικοί εντόπισαν οξείδωση στις σιδηροδοκούς του σταθμού του ηλεκτρικού «Μοναστηράκι» αλλά και διόγκωση των διατομών τους στα τμήματα μεταξύ των εισόδων και των εξόδων που συνδέουν την γραμμή 1 του Hλεκτρικού και την γραμμή 3 του μετρό.

Τα προβλήματα φαίνεται πως ξεκινούν από την υγρασία στους τοίχους καθώς δίπλα από τον σταθμό ρέει υπόγεια ο Ηριδανός ποταμός.

Οι φθορές ωστόσο φαίνεται πως οφείλονται είτε στην αστοχία υγρομόνωσης της πλατείας Μοναστηρακίου είτε σε λανθασμένο σχεδιασμό της οροφής που κατασκευάστηκε για την γραμμή 3 του μετρό.

Πάνω στην παλαιά μεταλλική οροφή των αποβάθρων της γραμμής 1 (που εντοπίζονται τα προβλήματα) ακουμπά το κεντρικό κτίριο του σταθμού, δημιουργώντας μεγαλύτερο φόβο για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων, αναφέρει σημερινό ρεπορτάζ των «Νέων».

Η αρχική κατασκευή του σταθμού χρονολογείται από τον 19ο αιώνα ενώ από το 1952 υπήρχαν σχέδια για την ενίσχυση των μεταλλικών μέτρων, κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Οι ειδικοί αναφέρουν πως δεν μπορεί να υπολογιστεί πλήρως το μέγεθος του κινδύνου. Μέσα στους επόμενους 2 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη που ξεκίνησε μετά τα «καμπανάκια» των ειδικών ώστε να αποτυπωθεί πλήρως η κατασκευή.

Μία από τις λύσεις που προκρίνονται είναι να κλείσει για ένα διάστημα ο σταθμός μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Λύση όμως που θα δημιουργήσει εμφραγμα στη λειτουργία των ΜΜΜ τη;ς Αθήνας αφού ο σταθμός στο Μοναστηράκι αποτελεί σημανεία συνάντησης με τη γραμμή 3 του μετρό.

