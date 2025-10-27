Συνεχίζονται οι παράνομες δραστηριότητες στο Πεντελικό Όρος, καθώς μετά τις αυτοσχέδιες πίστες MotoCross, φαίνεται πώς έπεται και συνέχεια με τον σύλλογο HELLAS Jeep Club, ο οποίος με μια σειρά από προγραμματισμένες δράσεις προχωράει στη διάνοιξη εκτός δρόμου διαδρομών.

Κάτι που αντιτίθεται πλήρως στην υπάρχουσα νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με τον νόμο 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, δεν επιτρέπεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις και η, μέσω της κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, αυτόβουλη δημιουργία νέων ή η επέκταση υφιστάμενων δρόμων σε δασικά, χορτολιβαδικά και παράκτια οικοσυστήματα.

Την ίδια στιγμή, κατά των δραστηριοτήτων που προγραμματίζει ο σύλλογος HELLAS Jeep Club στην Πεντέλη τάσσονται πολίτες, αλλά και τρεις περιβαλλοντικοί φορείς της περιοχής και συγκεκριμένα ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεντέλης «Η Πεντέλη μας», ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου και η Φυσιολατρική Κίνηση «Βριλησσός».



Σε σχετική επιστολή που απέστειλαν προς το Δασαρχείο Πεντέλης, τη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, τη Διεύθυνση Αναδασώσεων, τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και τον γενικό γραμματέα Δασών, οι 3 φορείς αποκαλύπτουν ότι μία από τις προγραμματισμένες δράσεις περιλαμβάνει εκτός δρόμου διαδρομές των jeep από τη λεγόμενη πίστα motocross (στο λατομείο Μαλτέζου) μέχρι τη σπηλιά του Νταβέλη.

Επιπλέον, υπενθυμίζουν ότι οχήματα αυτού του τύπου, όπως φαίνεται στην φωτογραφία που παρατίθεται στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται ως προπομποί για διάνοιξη εκτός δρόμου διαδρομών των enduro, των οποίων την καταστροφική για το βουνό δράση, είχαν τονίσει και στην ανακοίνωση που εξέδωσαν το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Όπως τονίζουν, οι εκτός δρόμου και εντός δασικών εκτάσεων διαδρομές στις πλαγιές του πολύπαθου Πεντελικού αποτελούν καταστροφικές για το καμένο τοπίο ενέργειες που προσπαθεί να ανακάμψει από τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές των τελευταίων ετών.

Κάτι όμως που προκαλεί πολλά ερωτήματα είναι και η παραχώρηση από τον Δήμο Πεντέλης του χώρου του ΝΙΕΝ (Νοσηλευτικό Ίδρυμα Εμπορικού Ναυτικού) για την τελετή λήξης της Πανελλήνιας συνάντησης του Hellas Jeep club στις 2/11/2025 από 15.00 μέχρι 10.00 μ.μ. μετά την ολοκλήρωση των εθελοντικών δράσεων με μουσική, καντίνες και παρουσίαση «τοπικών» προϊόντων.

«Υπενθυμίζουμε ότι ο χώρος του ΝΙΕΝ καλύπτεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 95% από δασική βλάστηση ενώ τμήμα αυτού, 20 περίπου στρεμμάτων, εμπίπτει στην ζώνη προστασίας του ρέματος Πεντέλης Χαλανδρίου.

Επισημαίνουμε ότι με απόφασή της η ΔΕ:



Δεν προσδιορίζει τον χώρο ανάπτυξης των εκδηλώσεων και συνακόλουθα δεν απαγορεύει τις εκτός δρόμου διαδρομές εντός της δασικής έκτασης και της προστατευόμενης περιοχής του ρέματος.

Παρέχει την άδεια ανάπτυξης καντινών εντός δασικής έκτασης με κίνδυνο πυρκαγιάς.

Αναφέρεται σε εθελοντικές δράσεις, αλλά υποκρύπτει τις παράνομες εκτός δρόμου διαδρομές των διοργανωτών στο πεντελικό», αναφέρουν οι περιβαλλοντικοί φορείς της περιοχής και ζητούν από την Πολιτεία να λάβει τα μέτρα της και να σταματήσει άμεσα όλες αυτές τις δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο το Πεντελικό Όρος.

Αναλυτικά όλη η ανακοίνωση των φορέων:

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 29χρονο και 24χρονο – Επέτρεψαν κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικες

Λάρισα: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους που κάηκε με λάδι – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 53χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του (Photos/Videos)