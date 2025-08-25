Ερωτήματα και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανοχή που δείχνει ο Δήμος Πεντέλης στις παράνομες διανοίξεις διαδρομών εντός δασικών εκτάσεων, αλλά και σε αυτοσχέδιες πίστες MotoCross στο Πεντελικό Όρος, δημιουργώντας προβλήματα στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, υπό την απραξία του Δασαρχείου και των αρμόδιων φορέων.

Όπως καταγγέλλουν περιβαλλοντικοί σύλλογοι, η διάνοιξη διαδρομών επιφέρει τη σταδιακή αφαίρεση του κονιορτοποιημένου από τις διελεύσεις των τροχοφόρων εδάφους από τα νερά της βροχής, τη σταδιακή διεύρυνση των διαδρομών και την «αποκάλυψη» του μητρικού πετρώματος.

Την ίδια στιγμή, η διέλευση των μηχανών Enduro μέσα από τα ρέματα καταστρέφει την ελάχιστη βλάστηση που έχει απομείνει, ενώ εμποδίζει και τα εναπομείναντα θηλαστικά της περιοχής να φωλιάζουν μέσα σε αυτά.

Οι μοτοσικλετιστές με τη σειρά τους ισχυρίζονται ότι η εν λόγω δραστηριότητα είναι νόμιμη, αφού εντάσσονται στην εθελοντική ομάδα πυρόσβεσης του Δήμου Πεντέλης. Τη λεγόμενη «Ομάδα Πυροπροστασίας Enduro Πεντέλης», η δράση της οποίας ξεκίνησε το 2024 με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής.

Παραβίαση της νομοθεσίας

Η ομάδα Euduro έχει ως σκοπό την επίβλεψη και τον έλεγχο του βουνού σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Δήμος Πεντέλης. Κάτι βέβαια που αντιτίθεται πλήρως στην υπάρχουσα νομοθεσία, αφού σύμφωνα με τον νόμο 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, δεν επιτρέπεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις και η, μέσω της κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, αυτόβουλη δημιουργία νέων ή η επέκταση υφιστάμενων δρόμων σε δασικά, χορτολιβαδικά και παράκτια οικοσυστήματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον νόμο 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, «τα έργα και οι δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)».

Σύμφωνα δε με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069, οι εγκαταστάσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού (αυτοκινητοδρόμια, πίστες αγώνων μοτοσικλετών, go kart κ.ά.) κατατάσσονται, οι μεν με μήκος μικρότερο των 3,5 χλμ. στην κατηγορία Α2, οι δε με μήκος μεγαλύτερο των 3,5 χλμ. στην κατηγορία Α1.

Άρα, είναι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι η λειτουργία μη αδειοδοτημένης πίστας στο Πεντελικό Όρος είναι παράνομη, το ίδιο και η κίνηση τροχοφόρων εκτός δασικών δρόμων σε προστατευόμενες και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.

Οι ευθύνες της δημοτικής αρχής

Το ακόμη πιο προκλητικό είναι ότι η δημοτική αρχή θεώρησε τη συγκεκριμένη «πρωτοβουλία», ως πρωτοποριακή δράση που μάλιστα και από άλλα βουνά εκδήλωσαν ενδιαφέρον γι’ αυτήν και ήρθαν σε επαφή μαζί τους για να ρωτήσουν πώς το οργανώνουν.

Όπως καταγγέλλει και στο topontiki.gr, ο πρόεδρος του περιβαλλοντικού συλλόγου Πεντέλης, κ. Ζύγρας Νέστορας, το βουνό εδώ και 20 χρόνια δέχεται ένα συνεχή «βιασμό».

«Από το 2014 είχαμε μαζέψει υπογραφές και είχαμε αντιδράσει σε αυτή την ιστορία. Ο χώρος του λατομείου Μαλτέζου έχει μετατραπεί, με παράνομες χωματουργικές εργασίες, σε αυτοσχέδια πίστα MotoCross, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες. Έτσι, τα έργα ανάπλασης διαλύθηκαν από τα τρακτερωτά ελαστικά των δίτροχων. Περιοχές όπως το λατομείο Μαλτέζου που εξοπλίστηκαν με αρδευτικά δίκτυα και επιχωματώθηκαν, καταπατήθηκαν και καταστράφηκε η βλάστηση. Το ίδιο ισχύει για το λατομείο Κοκκιναρά», αποκάλυψε ο κ. Ζύγρας.

Παράνομες οι πίστες MotoCross

Ο πρόεδρος του Συλλόγου τόνισε ότι υπάρχουν 2 ζητήματα. Το πρώτο είναι η λειτουργία αυτοσχέδιας πίστας, η οποία είναι παράνομη. Οι πίστες πρέπει να παίρνουν άδεια για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρέπει να υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η συγκεκριμένη ομάδα με τις μηχανές διέρχεται εκτός δασικών δρόμων, κλαδεύει και ξεριζώνει ολόκληρα δέντρα για να φτιάξει νέες διαδρομές. Δίνοντας ένας παράδειγμα της κατάστασης είπε το εξής: «πέρασμα 40 πόντων έχει γίνει τώρα δρόμος 5 μέτρων. Επίσης, οι μηχανές κινούνται σε μέρη με βλάστηση, κάνουν καθημερινά προπονήσεις και μπαίνουν μέσα σε ρέματα όπου φωλιάζουν θηλαστικά».

Συνεχίζοντας να περιγράφει την κατάσταση υπογράμμισε ότι «ανοίγουν διαδρομές κατά μήκος όλου του βουνού, ενώ κουβαλούν ακόμη και χώμα για να φτιάξουν βατήρες. Φωτογραφίες που έχουμε στη διάθεσή μας αποδεικνύουν του λόγου το αληθές».

Σχολιάζοντας την ανοχή που καταγράφεται από τη δημοτική αρχή, αλλά και τη δημιουργία της ομάδας Πυροπροστασίας Enduro Πεντέλης, σημείωσε πως αυτά είναι αστεία πράγματα. «Η δήμαρχος ισχυρίζεται ότι ξέρουν το βουνό, ότι θα βοηθήσουν και λοιπά. Είναι απαράδεκτο να επιβραβεύονται τέτοιες παράνομες πράξεις. Η ίδια είναι και νομικός, οπότε γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρει ως σύλλογος ανέφερε πως ήδη κατήγγειλαν το θέμα στο Δασαρχείο και περιμένουν απάντηση τόσο από τους ίδιους, όσο και από τη Διαχείριση Δασών.

«Το Δασαρχείο μας είπε ότι δεν έχει αρκετούς υπαλλήλους. Περιμένουμε όμως να δούμε τι θα γίνει. Κι άλλοι σύλλογοι έχουν αντιδράσει και κινητοποιηθεί. Ο ΣΠΑΠ (Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού) δεν κάνει απολύτως τίποτα. Όλα αυτά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα γίνονται με την ανοχή τους», κατέληξε ο κ. Ζύγρας.

