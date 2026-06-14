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14.06.2026 16:25

Απάντηση στο Ισραήλ, για το «σφυροκόπημα» στη Βηρυτό, «υπόσχεται» η Τεχεράνη – «Πυρά» και κατά των ΗΠΑ για τη συμφωνία

14.06.2026 16:25
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Τα «εγκλήματα» των ισραηλινών στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου δεν θα μείνουν αναπάντητα, δήλωσε ο υπαρχηγός της ανώτερης κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, Khatam al-Anbiya Central Headquarters, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Η δήλωση του Μοχάμαντ Τζαφάρ Ασάντι έγινε μετά το ισραηλινό «σφυροκόπημα» κατά των νότιων προαστίων της Βηρυτού, με τουλάχιστον τρεις νεκρούς, παρά την εκεχειρία του περασμένου Απρίλη.

«Επίθεση» στις ΗΠΑ

Ο ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ ανέφερε σήμερα ότι η επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού έδειξε ότι οι ΗΠΑ, είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν.

Σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι η συνέχιση της τρέχουσας πορείας θα είναι αδύνατη αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι δεσμεύσεις (που έχουν αναληφθεί).

…Λάδι στη φωτιά η κοινή δήλωση Νετανιάχου και Κατς

Σύμφωνα με κοινή δήλωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσαν πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε ήταν «απάντηση» στους πυροβολισμούς της Χεζμπολάχ προς ισραηλινό έδαφος.

«Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί πυρά που κατευθύνονται προς το έδαφός του», διαμήνυσαν αναφερόμενοι στην εκτόξευση drone στο βόρειο Ισραήλ που ενεργοποίησαν τους συναγερμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι ΗΠΑ γνώριζαν πως θα επιτεθούμε

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε υποτιθέμενη βάση της λιβανέζικης οργάνωσης. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ενημέρωσαν την Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) λίγο πριν από την πραγματοποίηση της επίθεσης.

Σύμφωνα με το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, από την επίθεση στον Λίβανο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν.

Η Ισραηλινή Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ανέφερε πως η επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού πραγματοποιήθηκε από δύο πολεμικά αεροσκάφη που εκτόξευσαν τέσσερις κατευθυνόμενους πυραύλους.

Την ίδια ώρα, η Ισραηλινή Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου ανέβασε το επίπεδο συναγερμού στη χώρα στο υψηλότερο επίπεδο, ενόψει πιθανής «απάντησης» από το Ιράν.

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