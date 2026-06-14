search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.06.2026 17:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.06.2026 16:23

Κύκλωμα ντόπινγκ στο Χαλάνδρι: «Η παραγωγή σκευασμάτων γινόταν σύμφωνα με ιατρικές συνταγές» υποστήριξε ο φαρμακοποιός (Video)

14.06.2026 16:23
farmaka

Στον ανακριτή απολογήθηκε ο φαρμακοποιός, ενώ συνεχίζεται ακόμη η απολογία οκτώ ατόμων που κατηγορούνται για παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.

Τα πέντε από τα συνολικά δεκατέσσερα άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ υπενθυμίζεται ότι το παράνομο εργαστήριο παραγωγής λειτουργούσε εδώ και έξι μήνες στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, υποστήριξε στην απολογία του ότι ακολούθησε κάθε νόμιμη διαδικασία και μάλιστα προσκόμισε ιατρικές συνταγές σύμφωνα με τις οποίες παρασκεύαζε τα φάρμακα.

Ο 51χρονος είχε στήσει ένα παράνομο εργαστήριο σε υπόγειο του φαρμακείου του Χαλανδρίου μέσα στο οποίο παρασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ, χάπια αδυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Συνολικά, 14 άτομα έχουν συλληφθεί. Τις προηγούμενες μέρες, απολογήθηκαν πέντε γυναίκες, οι οποίες αφέθηκαν ελεύθερες. Σε κάποιες επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Στη Θεσσαλονίκη το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέικου

Πάτρα: Για νέο ρεκόρ «Γκίνες» πάει μητέρα που γέννησε 6 φορές με καισαρική

Γιώργος Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lefkos oikos nyxta – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος σε… αναμμένα κάρβουνα: Πληροφορίες ότι δημοσιογράφοι απέκτησαν ηχογραφήσεις που… καίνε τον Τραμπ

argentine1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: «Μπλόκο» από την Αργεντινή για 13.000 οπαδούς που χρωστάνε διατροφή – Να μην τους επιτραπεί η είσοδος στις ΗΠΑ ζητάει η κυβέρνηση

astynomikos_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται πέντε άτομα για επίθεση κατά αστυνομικών στη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα

SYROS1
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Θλίψη για τον μικρό Γιάννη που πέθανε μετά από 6 χρόνια γενναίας μάχης – Το συγκινητικό «αντίο» της μητέρας του

arkouda_mwro
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Είναι έγκλημα»: Ομάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίες ζητούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για τις θανατώσεις αρκούδων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

sef epeisodia 3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κρίση στο ελληνικό μπάσκετ: Η γροθιά του Τζόουνς στον Ναν και τα ασύλληπτα σκηνικά στο ΣΕΦ με τα ΜΑΤ

dei-vodafone
BUSINESS

Ο πόλεμος της Οπτικής Ίνας: Ο νέος άξονας ΔΕΗ–Vodafone, η κυριαρχία του ΟΤΕ και το ερώτημα της Nova

eforia fakeloi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το παράδοξο με την Εφορία - Ψάχνει τρόπο να βρει τους δικαιούχους για να τους επιστρέψει 191 εκατ.

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παροχολογία «πάνω από την κάλπη» - Τι να περιμένουν αγρότες, επαγγελματίες συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.06.2026 17:48
lefkos oikos nyxta – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος σε… αναμμένα κάρβουνα: Πληροφορίες ότι δημοσιογράφοι απέκτησαν ηχογραφήσεις που… καίνε τον Τραμπ

argentine1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: «Μπλόκο» από την Αργεντινή για 13.000 οπαδούς που χρωστάνε διατροφή – Να μην τους επιτραπεί η είσοδος στις ΗΠΑ ζητάει η κυβέρνηση

astynomikos_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται πέντε άτομα για επίθεση κατά αστυνομικών στη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα

1 / 3