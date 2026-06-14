Κύκλωμα ντόπινγκ στο Χαλάνδρι: «Η παραγωγή σκευασμάτων γινόταν σύμφωνα με ιατρικές συνταγές» υποστήριξε ο φαρμακοποιός (Video)

Στον ανακριτή απολογήθηκε ο φαρμακοποιός, ενώ συνεχίζεται ακόμη η απολογία οκτώ ατόμων που κατηγορούνται για παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.

Τα πέντε από τα συνολικά δεκατέσσερα άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ υπενθυμίζεται ότι το παράνομο εργαστήριο παραγωγής λειτουργούσε εδώ και έξι μήνες στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, υποστήριξε στην απολογία του ότι ακολούθησε κάθε νόμιμη διαδικασία και μάλιστα προσκόμισε ιατρικές συνταγές σύμφωνα με τις οποίες παρασκεύαζε τα φάρμακα.

Ο 51χρονος είχε στήσει ένα παράνομο εργαστήριο σε υπόγειο του φαρμακείου του Χαλανδρίου μέσα στο οποίο παρασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ, χάπια αδυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Συνολικά, 14 άτομα έχουν συλληφθεί. Τις προηγούμενες μέρες, απολογήθηκαν πέντε γυναίκες, οι οποίες αφέθηκαν ελεύθερες. Σε κάποιες επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ.

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