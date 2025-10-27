search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 11:25
ΕΛΛΑΔΑ

27.10.2025 08:20

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος –

27.10.2025 08:20
opekepe new

Μετά τον «υπαρχηγό», στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά που η δικογραφία τον παρουσιάζει ως «αρχηγό» του κυκλώματος που εισέπραττε παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για αγρότες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο 38χρονος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να αποδέχθηκε μέρος του κατηγορητηρίου και να παραδέχτηκε ότι προέβαινε σε παράνομες ενέργειες. Όμως, άφησε αιχμές για την έρευνα των αρχών και έκανε λόγο για «υπερφορτωμένο» κατηγορητήριο σε βάρος του.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο 38χρονος εντόπιζε αγροτεμάχια και βοσκοτόπια ανά την Ελλάδα που παρέμεναν αδήλωτα. Στη συνέχεια υπέβαλλε αιτήσεις με κωδικούς Τaxisnet των μελών της εγκληματικής οργάνωσης και λάμβανε αμοιβή για την παράνομη αυτή του δραστηριότητα. Πρόκειται για το πρόσωπο, στο σπιτι του οποίου βρέθηκαν πανάκριβα ρολόγια και τσάντες γνωστών οίκων μόδας. Και οι αρχές εντόπισαν οτι πραγματοποιούσε πανάκριβα ταξίδια στο εξωτερικό.

Η διαδικασία λήψης απολογιών από τους συλληφθέντες αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα. Έως τώρα δέκα κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, ενώ η πρώην σύζυγος του «αρχηγού» του κυκλώματος έχει τεθεί σε κατ´οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

