ΕΛΛΑΔΑ

27.10.2025 10:33

Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για το μαχαίρωμα του 20χρονου στην Περαία

27.10.2025 10:33
PERIPOLIKO

Στη σύλληψη συνολικά πέντε ατόμων, για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην Περαία της Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το επεισόδιο έγινε γνωστό όταν ένας 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος με τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού συνέλαβαν πέντε άτομα και συγκεκριμένα τέσσερις ημεδαπούς ηλικίας 18, 20, 20 και 21 ετών και έναν 47χρονο αλβανικής υπηκοότητας σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του Νόμου περί όπλων. 

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι τέσσερις νεαροί συλληφθέντες μαζί με έτερα άτομα, επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας και αντικειμένων (ξύλα, ρόπαλα) στον 47χρονο και στον 26χρονο ανιψιό του, ενώ ο 47χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε δύο εξ’ αυτών (20 και 21 ετών). Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές είχαν προσωπικές διαφορές.

Ο 20χρονος, που συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ οι δύο αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε έτερο νοσοκομείο όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι συλληφθέντες, πλην του νοσηλευόμενου, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. 

