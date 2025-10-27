Λαδάδικα: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ τα έκανε «γυαλιά καρφιά» κι όρμησε σε πελάτες – «Τρομάξαμε όταν τον είδαμε» (video)

Στιγμές τρόμου έζησαν όσοι βρίσκονταν το πρωί της Δευτέρας (27/10) στα Λαδάδικα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ένας άνδρας, σε κατάσταση αμόκ, τα έκανε γυαλιά καρφιά, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στην προσαγωγή του και να τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 06:30 σε ψιλικατζίδικο-καφέ επί της οδού Πολυτεχνείου, στα Λαδάδικα, στο κέντρο της πόλης.

Ο άνδρας άρχισε να έχει αρχικά λεκτικές αντιπαραθέσεις με πελάτες του καταστήματος, ενώ στη συνέχεια άρχισε να πετάει καρέκλες και να προκαλεί φθορές σπάζοντας και την τζαμαρία εξωτερικά του καταστήματος.

«Από το πουθενά ένας κύριος ξύπνησε το πρωί, ήρθε και φώναζε, απειλούσε, πετούσε καρέκλες, τραπέζια, όλοι εδώ τρομάξαμε και φύγαμε. Έλεγε “φύγετε, το μαγαζί έκλεισε“. Πρώτη φορά τον είδα αλλά τρομάξαμε, απ’ ό,τι κατάλαβε ήταν μεθυσμένος. Τα έχει σπάσει όλα. Καλέσαμε το 100 και η αστυνομία ήταν εδώ σε 5 λεπτά. Τον συλλάβανε», είπε αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας είναι γνωστός στην ευρύτερη περιοχή, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβήματα.

