Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με μαχαίρωμα, στο νοσοκομείο 20χρονος

Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με τραύμα στον θώρακα από μαχαίρωμα, νοσηλεύεται ένας άνδρας 20 ετών.

Το θύμα δεν έχει γίνει γνωστό πως και από ποιον δέχτηκε επίθεση, με φιλικά του πρόσωπα να τον μεταφέρουν σε τοπικό νοσοκομείο.

Ο 20χρονος εισήχθη στο χειρουργείο, ενώ, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με την υγεία του.

