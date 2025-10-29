search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 13:56
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

29.10.2025 09:30

Με κορωνοϊό ο Μητσοτάκης, μέσω τηλεδιάσκεψης το υπουργικό συμβούλιο

29.10.2025 09:30
MITSOTAKIS_SALONIKA_NEW

Με ίωση και «δέκατα» ανέβηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη για τον τριήμερο εορτασμό του πολυούχου της συμπρωτεύουσας και της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός έχει τελικά κορωνοϊό και γι’ αυτό το υπουργικό συμβούλιο θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πληροφορίες, σε κάποια φάση υπήρξε σκέψη η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη να ακυρωθεί, αλλά τελικά αποφασίστηκε το ταξίδι να γίνει καθώς:

  • Ο πρωθυπουργός ήθελε να παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και
  • Μια αναβολή του ταξιδιού, ενώ ο… Δένδιας θα ήταν εκεί, ενδεχομένως να προκαλούσε συζητήσεις.

monada-aftismos-new
ΥΓΕΙΑ

Οικοτροφείο Α8 «Δάφνη»: Μια μονάδα πρότυπο για άτομα με αυτισμό

elin_kentriki
ADVERTORIAL

Δύο ακόμα διακρίσεις της ελίν για το πρόγραμμα «Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη»

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

giorgos-niarchos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μαέστρος και συνθέτης Γιώργος Νιάρχος – Το σπαρακτικό αντίο της συζύγου του σοπράνο Μάρας Θρασυβουλίδου

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

