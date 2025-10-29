Με κορωνοϊό ο Μητσοτάκης, μέσω τηλεδιάσκεψης το υπουργικό συμβούλιο

Με ίωση και «δέκατα» ανέβηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη για τον τριήμερο εορτασμό του πολυούχου της συμπρωτεύουσας και της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός έχει τελικά κορωνοϊό και γι’ αυτό το υπουργικό συμβούλιο θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πληροφορίες, σε κάποια φάση υπήρξε σκέψη η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη να ακυρωθεί, αλλά τελικά αποφασίστηκε το ταξίδι να γίνει καθώς:

Ο πρωθυπουργός ήθελε να παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και

να παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική και Μια αναβολή του ταξιδιού, ενώ ο… Δένδιας θα ήταν εκεί, ενδεχομένως να προκαλούσε συζητήσεις.

Διαβάστε επίσης

Όταν η Ελλάδα «φλέρταρε» με τα Eurofighter…

Και ο Τζιτζικώστας υπέρ της επιστροφής Σαμαρά παρά το… χουνέρι του 2014

Λίγο κράτει με την… τεχνητή νοημοσύνη