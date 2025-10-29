Και ο Τζιτζικώστας υπέρ της επιστροφής Σαμαρά παρά το… χουνέρι του 2014

Ο Επίτροπος της ΕΕ, αρμόδιος για τις μεταφορές, Απόαστολος Τζιτζικώστας τάχθηκε υπέρ της επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στις τάξεις της Νεας Δημοκρατίας.

Και αυτό παρά το χουνέρι που του είχε επιφυλάξει ο πρώην πρωθυπουργός το 2014.

Θυμίζουμε ότι το 2014 και επί πρωθυπουργίας και προεδρία της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά το κόμμα ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του αείμνηστου Γιάννη Ιωαννίδη για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας «σπρώχνοντας» ουσιαστικά τον Τζιτζικώστα, που είχε ήδη ανακοινώσει τις προθέσεις του να είναι υποψήφιος, να βγει στο «αντάρτικο».

Ως «αντάρτης» ωστόσο πέτυχε πανηγυρική – έως συντριπτική θα έλεγε κανείς – νίκη έναντι του Ιωαννίδη.

Παρ΄όλα αυτά σε συνέντευξη που έδωσε ο Τζιτζικώστας στην «Καθημερινή» είπε για τον διαγραφέντα πρώην πρωθυπουργό ότι κράτησε την Ελλάδα όρθια στα δύσκολα και ότι η θητεία του ως πρωθυπουργού έχει συνολικά θετικό πρόσημο.

«Και πιστεύω πως φύση και θέση ανήκει στη Νέα Δημοκρατία άρα σας απαντώ ευθέως ότι θα ήθελα να δω τον Αντώνη Σαμαρά να επιστρέφει στη ΝΔ, κάτι που όμως είναι και προσωπική του απόφαση», σημείωσε ο Επίτροπος.

