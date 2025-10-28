Κίνηση με νόημα: Με την Αλεξάνδρα Σάντα η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Σύνταγμα (Video)

Χέρι – χέρι με την κόρη του αντιστασιακού, Λάκη Σάντα, Αλεξάνδρα, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη, τον Μάιο του 1941, έφτασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Σύνταγμα.

Για όσους δεν το θυμούνται: Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει προαναγγείλει συγκέντρωση συγγενών θυμάτων των Τεμπών, στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη -που βρίσκεται υπό αστυνομικό κλοιό- την ώρα της μαθητικής παρέλασης.

