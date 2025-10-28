search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

28.10.2025 10:57

Χατζηδάκης: Συγκίνηση και περηφάνια για τον πατέρα του που τραυματίστηκε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο

28.10.2025 10:57
KWSTIS XATZHDAKIS

Την ιστορία του πατέρα του, Γιάννη Χατζηδάκη, που τραυματίσθηκε σοβαρά στο ελληνοαλβανικό μέτωπο, παραθέτει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ειδικότερα ο κ. Χατζηδάκης στην ανάρτησή του αναφέρει: «Η μεγάλη εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου έχει στην οικογένειά μας ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Με παραπέμπει πάντοτε στις ιστορίες που άκουγα από τον πατέρα μου, Γιάννη Χατζηδάκη, ο οποίος ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού πολέμησε στη Βόρειο Ήπειρο, τραυματίστηκε και έχασε το ένα του μάτι τον Μάρτιο του 1941

Θυμάμαι να μου διηγείται για τη λεβεντιά, τον ηρωισμό και την αντοχή των Ελλήνων αξιωματικών και φαντάρων. Για τον συμπολεμιστή του Γιάννη Κάββαλο που τον κουβάλησε στους ώμους του για χιλιόμετρα ως το ορεινό χειρουργείο. Για τη συγκινητική υποδοχή των τραυματιών στην Αθήνα.

Κάθε 28η Οκτωβρίου κατακλύζομαι από συγκίνηση και περηφάνια. Διότι σκέφτομαι τον πατέρα μου, αλλά κι όλους αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν μαζί και έκαναν το καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα. Κι αυτό είναι, τελικά, το μεγαλύτερο μάθημα που μας έδωσαν: να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και να δίνουμε τις μάχες ενωμένοι. Όταν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και τους στόχους που φαίνονται ακατόρθωτοι!».

«Ζήτω το Έθνος των Ελλήνων!», καταλήγει στην ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

