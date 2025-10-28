Ποιοι επίσημοι παρέστησαν στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Πλήθος κόσμου έσπευσε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις έκαναν επίδειξη του νέου οπλοστασίου της χώρας, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια.

Από την εξέδρα των επισήμων την παρέλαση παρακολούθησαν ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Στράτος Σιμόπουλος, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της ΕΕ Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός, ο εκπρόσωπος του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, ο υπουργός ‘Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Πάλμας, οι υφυπουργοί Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Ανάπτυξης (αρμόδιος για θέματα έρευνας και καινοτομίας) Σταύρος Καλαφάτης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ‘Αννα Ευθυμίου, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καθώς και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

Παρόντες ήταν επίσης βουλευτές, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΕΦ αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, η ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι ξένων διπλωματικών αντιπροσωπείων, παραγωγικών φορέων και σωματείων και χιλιάδες πολίτες.

