ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025
29.10.2025

Λίγο κράτει με την… τεχνητή νοημοσύνη

29.10.2025 08:13
Η στήλη αντιλαμβάνεται ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης παρέχουν σε αυτούς που τα χρησιμοποιούν τεράστιες δυνατότητες, οπότε κατανοεί ότι η χρήση τους όσο περνά ο καιρός τόσο θα αυξάνεται.

Ωστόσο, όπως απέδειξε και η σημαία… αγνώστου κράτους που ανέβασε στα social media ο Στέλιος Πέτσας στην ανάρτησή του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, πλέον είναι πολύ εύκολο να γίνουν λάθη που εκθέτουν τον χρήστη των εργαλείων αυτών.

Και, φυσικά, το λάθος του πρώην υπουργού δεν είναι το μοναδικό: κι άλλες φορές πολιτικοί έχουν πέσει θύματα λαθών ή fake αναρτήσεων που έχουν παραχθεί από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Γενικώς, μια καλή αρχή είναι το «μέτρον άριστον» των αρχαίων ημών προγόνων και για την τεχνολογία και για όλα.

