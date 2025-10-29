Λίγο κράτει με την… τεχνητή νοημοσύνη

Η στήλη αντιλαμβάνεται ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης παρέχουν σε αυτούς που τα χρησιμοποιούν τεράστιες δυνατότητες, οπότε κατανοεί ότι η χρήση τους όσο περνά ο καιρός τόσο θα αυξάνεται.

Ωστόσο, όπως απέδειξε και η σημαία… αγνώστου κράτους που ανέβασε στα social media ο Στέλιος Πέτσας στην ανάρτησή του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, πλέον είναι πολύ εύκολο να γίνουν λάθη που εκθέτουν τον χρήστη των εργαλείων αυτών.

Και, φυσικά, το λάθος του πρώην υπουργού δεν είναι το μοναδικό: κι άλλες φορές πολιτικοί έχουν πέσει θύματα λαθών ή fake αναρτήσεων που έχουν παραχθεί από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Γενικώς, μια καλή αρχή είναι το «μέτρον άριστον» των αρχαίων ημών προγόνων και για την τεχνολογία και για όλα.

Διαβάστε επίσης

Ποιοι επίσημοι παρέστησαν στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Κίνηση με νόημα: Με την Αλεξάνδρα Σάντα η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Σύνταγμα (Video)

Χατζηδάκης: Συγκίνηση και περηφάνια για τον πατέρα του που τραυματίστηκε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο