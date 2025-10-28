Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

Χιλιάδες κοινοποιήσεις και σχόλια έχει συγκεντρώσει η φωτογραφία με τις ευχές που ανέβασε στα social media ο Στέλιος Πέτσας με αφορμή τον εορτασμό του «όχι» και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Πάνω στον πατριωτικό του οίστρο προφανώς κάποιος συνεργάτης του, δημιούργησε μια μεγαλειώδη σημαία – που δεν υφίσταται στην πραγματικότητα – σε γαλανόλευκα χρώματα και… αρκετούς σταυρούς (όπως ταιριάζει σε έναν ορθόδοξο πατριώτη).

Μόνο που η σημαία αυτή είναι δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης και δεν είναι σε καμία περίπτωση η ελληνική.

Το δημιούργημα προκάλεσε αντιδράσεις από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων, οι οποίοι επισημαίνουν με δηκτικό τρόπο τη γκάφα και τη λάθος χρήση Α.Ι.

