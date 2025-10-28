search
ΚΟΣΜΟΣ

28.10.2025 14:19

Αλβανία: Η ψηφιακή υπουργός AI είναι «έγκυος σε… 83 παιδιά» – Οι δηλώσεις Ράμα στο Βερολίνο (video)

credit: AP

Η υπουργός τεχνητής νοημοσύνης της Αλβανίας, που έχει δημιουργηθεί ψηφιακά, είναι «έγκυος» με 83 παιδιά, σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού της χώρας, Έντι Ράμα.

Τα τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Έντι Ράμα έκανε το σχόλιο με χιουμοριστική διάθεση κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Global Dialogue στο Βερολίνο, προσθέτοντας ότι τα «παιδιά» της Ντιέλα θα αποτελέσουν εικονικούς βοηθούς για τους 83 βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

«Για πρώτη φορά, η Ντιέλα (Diella) είναι έγκυος – και μάλιστα σε 83 παιδιά. Το καθένα θα υπηρετεί ως βοηθός των βουλευτών, θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις του κοινοβουλίου, θα καταγράφει όσα συμβαίνουν και θα κάνει προτάσεις στους βουλευτές. Αυτά τα παιδιά θα έχουν τη γνώση της μητέρας τους», είπε ο Ράμα.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι οι εικονικοί βοηθοί θα υποστηρίζουν τους βουλευτές μέχρι το 2026, βοηθώντας τους στις καθημερινές τους υποχρεώσεις – όπως στην παρακολούθηση συνεδριάσεων και στην παροχή ενημερώσεων όταν απουσιάζουν από το κοινοβούλιο.

«Για παράδειγμα, αν πάτε για καφέ και ξεχάσετε να επιστρέψετε στη δουλειά, το παιδί αυτό θα σας πει τι ειπώθηκε όσο λείπατε και ποιον πρέπει να αντικρούσετε», φέρεται να είπε στο κοινό.

Έχει προταθεί επίσης ότι τα «παιδιά» της Ντιέλα θα συμμετέχουν στις κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις, θα καταγράφουν τις συζητήσεις και θα προτείνουν ιδέες στους βουλευτές.

Η Ντιέλα, που στα αλβανικά σημαίνει «ο ήλιος», δημιουργήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριακής Κοινωνίας της Αλβανίας (AKSHI) και παρουσιάστηκε ως ψηφιακή βοηθός τον Ιανουάριο του 2025. Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση την όρισε επισήμως ως «υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης», καθιστώντας την Αλβανία την πρώτη χώρα παγκοσμίως που εντάσσει σύστημα AI σε κυβερνητικό θώκο.

