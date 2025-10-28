Τρόμος στην Τζαμάικα για τον κυκλώνα «Μελίσσα» – «Θα είναι ο χειρότερος του αιώνα» προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός

Ο κυκλώνας Μελίσσα, που μπορεί να είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της Τζαμάικα και έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους, πιθανόν να επηρεάσει άμεσα τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, προειδοποίησε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός.

«Ωστόσο, αυτός ο αριθμός πιθανόν να είναι πολύ μικρότερος από την πραγματικότητα, καθώς οι επιπτώσεις του στον πληθυσμό θα περιλαμβάνουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες, στις αγορές και φυσικά αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο πληθυσμός θα μπορούσε να επηρεαστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Νεσεφόρ Μγκέντι, επικεφαλής της αντιπροσωπείας στη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) ανακοίνωσε ότι αναμένει σήμερα μια εικόνα καταστροφής στην Τζαμάικα καθώς ο Μελίσσα αναμένεται να φτάσει στη στεριά συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα ξεπερνάει τα 300 χλμ/ώρα, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο Μελίσσα είναι ο σφοδρότερος κυκλώνας που πλήττει το νησί αυτό τον αιώνα.

🚨 Jaw dropping footage from inside Cat 5 Hurricane Melissa's eye stunning symmetry captured during today's daring flight!



As mesmerizing as it looks Jamaica faces catastrophic impacts in 24-48 hours devastating winds floods ahead.



Stay safe nature's power is unreal 🇯🇲… pic.twitter.com/bDvYNVdFcI — Arshad (@im__Arshu) October 27, 2025

«Για την Τζαμάικα θα είναι ο κυκλώνας του αιώνα, με βεβαιότητα», σχολίασε η ειδική του WMO στους τροπικούς κυκλώνες Αν-Κλερ Φοντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

We are witnessing some of the most jaw-dropping hurricane satellite imagery ever recorded in the Atlantic.



Category 5 Hurricane Melissa is stalled off Jamaica with near-perfect structure and a crystal-clear eye. pic.twitter.com/Cu6tgJRFmL October 28, 2025

Τέσσερις νεκροί

Συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα φθάνει τα 280 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Μελίσα κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 – στο ανώτατο επίπεδο της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον – έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Τζαμάικα, σε τρεις στην Αϊτή και σε έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Στα καταφύγια οι Τζαμαϊκανοί

Οι Τζαμαϊκανοί έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν καταφύγια ενώ ο τυφώνας κινείται βορειοανατολικά μέσω της Καραϊβικής Θάλασσας.

Για μέρες, οι Τζαμαϊκανοί περίμεναν και προετοιμάζονταν για την άφιξη του τυφώνα καθώς δορυφορικές εικόνες έδειξαν την τεράστια καταιγίδα να ενισχύεται και να πλησιάζει σιγά σιγά στο νησί.

Τις τελευταίες ώρες, η κυβέρνηση της Τζαμάικα επέβαλε εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας πόλης Πορτ Ρόγιαλ.

Το αεροδρόμιο έχει κλείσει και διεθνείς οργανισμοί βοήθειας, όπως το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών, ήδη συντονίζονται με την κυβέρνηση της Τζαμάικα – η οποία λέει ότι διαθέτει προϋπολογισμό έκτακτης ανάγκης ύψους 33 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που παρά τις προειδοποιήσεις των Αρχών δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

