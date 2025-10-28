search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 19:06
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 13:27

Τρόμος στην Τζαμάικα για τον κυκλώνα «Μελίσσα» – «Θα είναι ο χειρότερος του αιώνα» προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός

28.10.2025 13:27
jamaica_main

Ο κυκλώνας Μελίσσα, που μπορεί να είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της Τζαμάικα και έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους, πιθανόν να επηρεάσει άμεσα τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, προειδοποίησε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός.

«Ωστόσο, αυτός ο αριθμός πιθανόν να είναι πολύ μικρότερος από την πραγματικότητα, καθώς οι επιπτώσεις του στον πληθυσμό θα περιλαμβάνουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες, στις αγορές και φυσικά αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο πληθυσμός θα μπορούσε να επηρεαστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Νεσεφόρ Μγκέντι, επικεφαλής της αντιπροσωπείας στη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) ανακοίνωσε ότι αναμένει σήμερα μια εικόνα καταστροφής στην Τζαμάικα καθώς ο Μελίσσα αναμένεται να φτάσει στη στεριά συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα ξεπερνάει τα 300 χλμ/ώρα, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο Μελίσσα είναι ο σφοδρότερος κυκλώνας που πλήττει το νησί αυτό τον αιώνα.

«Για την Τζαμάικα θα είναι ο κυκλώνας του αιώνα, με βεβαιότητα», σχολίασε η ειδική του WMO στους τροπικούς κυκλώνες Αν-Κλερ Φοντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Τέσσερις νεκροί

Συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα φθάνει τα 280 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Μελίσα κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 – στο ανώτατο επίπεδο της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον – έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Τζαμάικα, σε τρεις στην Αϊτή και σε έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Στα καταφύγια οι Τζαμαϊκανοί

Οι Τζαμαϊκανοί έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν καταφύγια ενώ ο τυφώνας κινείται βορειοανατολικά μέσω της Καραϊβικής Θάλασσας.

Για μέρες, οι Τζαμαϊκανοί περίμεναν και προετοιμάζονταν για την άφιξη του τυφώνα καθώς δορυφορικές εικόνες έδειξαν την τεράστια καταιγίδα να ενισχύεται και να πλησιάζει σιγά σιγά στο νησί.

Τις τελευταίες ώρες, η κυβέρνηση της Τζαμάικα επέβαλε εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας πόλης Πορτ Ρόγιαλ.

Το αεροδρόμιο έχει κλείσει και διεθνείς οργανισμοί βοήθειας, όπως το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών, ήδη συντονίζονται με την κυβέρνηση της Τζαμάικα – η οποία λέει ότι διαθέτει προϋπολογισμό έκτακτης ανάγκης ύψους 33 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που παρά τις προειδοποιήσεις των Αρχών δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: «Το πτώμα που παρέδωσε η Χαμάς δεν ανήκει σε κανέναν από τους 13 ισραηλινούς ομήρους» – «Να την καταστρέψουμε ολοσχερώς» ζητά ο Γβιρ από τον Νετανιάχου

Απειλές Πεσκόφ για ανάπτυξη 2.000 Γάλλων στρατιωτών στην Ουκρανία: «Θα τους εξοντώσουμε»

Τζαμάικα: 3 νεκροί εν όψει του κυκλώνα Μελίσσα – Ο ισχυρότερος στην ιστορία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
palestine 1
ΕΛΛΑΔΑ

Μαθήτριες παρέλασαν με καρπούζι στο πουκάμισο – Πώς καθιερώθηκε σε σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης

ypourgiko_290825
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το υπουργικό συμβούλιο – Τι περιλαμβάνει η ατζέντα

netanyahu-345
ΚΟΣΜΟΣ

Αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα, η Χαμάς ανέβαλε παράδοση σορού

parelasi-eksedra-345
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιοι επίσημοι παρέστησαν στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη: Έπιασε τη σύντροφο του από τον λαιμό και χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 19:06
palestine 1
ΕΛΛΑΔΑ

Μαθήτριες παρέλασαν με καρπούζι στο πουκάμισο – Πώς καθιερώθηκε σε σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης

ypourgiko_290825
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το υπουργικό συμβούλιο – Τι περιλαμβάνει η ατζέντα

netanyahu-345
ΚΟΣΜΟΣ

Αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα, η Χαμάς ανέβαλε παράδοση σορού

1 / 3