Απειλές Πεσκόφ για ανάπτυξη 2.000 Γάλλων στρατιωτών στην Ουκρανία: «Θα τους εξοντώσουμε»

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι τα ρωσικά στρατεύματα ακούνε συνεχώς ξένες γλώσσες να ομιλούνται μεταξύ εκείνων που πολεμούν για την Ουκρανία στην πρώτη γραμμή, και υποσχέθηκε ότι τέτοιοι μαχητές θα «εξοντωθούν».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με αναφορά της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών SVR, σύμφωνα με την οποία η Γαλλία προετοιμάζεται να αναπτύξει ένα στρατιωτικό απόσπασμα 2.000 στρατιωτών και αξιωματικών στην Ουκρανία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και το ζήτημα των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, για το οποίο το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν μπορεί να αξιολογήσει τις προοπτικές, καθώς το Κίεβο ήταν αυτό που προκάλεσε τη διακοπή.

Αναφορικά με το ρωσικό πετρέλαιο, το Κρεμλίνο ακούει τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, που παροτρύνουν άλλες χώρες να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, αλλά οι εταίροι της Ρωσίας θα λάβουν μόνοι τους τις αποφάσεις τους σχετικά με το αν θα συνεχίσουν να αγοράζουν τα ενεργειακά της προϊόντα, δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Κάθε χώρα ενδιαφέρεται να αποκτά στρατηγικά αγαθά όπως ενεργειακούς πόρους της υψηλότερης ποιότητας και στη πιο ανταγωνιστική τιμή, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ζελένσκι: Tο Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά δεν θα παραχωρήσει εδάφη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και την Λευκορωσία.

Μόνο, εάν αυτές οι συνομιλίες τερματίσουν τον πόλεμο, αλλά ότι οι δυνάμεις του «δεν θα κάνουν βήματα πίσω» στο πεδίο της μάχης για να παραχωρήσουν εδάφη, είπε ο Ζελένσκι.

Σε σχόλιά του σε δημοσιογράφους που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τους Αμερικανούς βουλευτές να ψηφίσουν αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και δήλωσε ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί σταθερή χρηματοδότηση από τους Ευρωπαίους συμμάχους της για ακόμα δύο έως τρία χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

Τζαμάικα: 3 νεκροί εν όψει του κυκλώνα Μελίσσα – Ο ισχυρότερος στην ιστορία

Ζελένσκι: Tο Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά δεν θα παραχωρήσει εδάφη

Αρκούδες «εισβάλλουν» σε πόλεις της Ιαπωνίας: 10 νεκροί από την αρχή του χρόνου – Οι κάτοικοι ζητούν βοήθεια από τον στρατό