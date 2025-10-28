search
ΚΟΣΜΟΣ

28.10.2025 09:50

Αρκούδες «εισβάλλουν» σε πόλεις της Ιαπωνίας: 10 νεκροί από την αρχή του χρόνου – Οι κάτοικοι ζητούν βοήθεια από τον στρατό

28.10.2025 09:50
arkouda new

Στα όρια τους οι κάτοικοι των βόρειων πόλεων της Ιαπωνίας από τις συνεχόμενες επιθέσεις που δέχονται από πεινασμένες αρκούδες που κατεβαίνουν σε αστικούς ιστούς μήπως και βρουν φαγητό.

Συνολικά 10 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του χρόνου ένας αριθμός που θεωρείται ρεκόρ καθώς ξεπερνά τους 6 θανάτους που καταγράφηκαν την περίοδο Απριλίου 2023-Μαρτίου 2024.

Κυβερνήτης στη βόρεια Ιαπωνία ζήτησε σήμερα (28.10.2025) τη βοήθεια του στρατού για να αντιμετωπιστούν οι συνεχόμενες επιθέσεις αρκούδων. «Είμαστε πλέον σε μια κατάσταση όπου η ζωή των πολιτών μας δεν μπορεί να προστατευθεί χωρίς τη βοήθεια των Δυνάμεων Αυτοάμυνας», δήλωσε ο κυβερνήτης της Ακίτα, ο Κέντα Σουζούκι, σε συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας στο Τόκιο.

«Οι επιθέσεις που στοχεύουν στον λαιμό και το πρόσωπο είναι εξαιρετικά συχνές, προκαλώντας πραγματικά σοβαρά τραύματα», δήλωσε ο ίδιος, τονίζοντας πως οι αρκούδες δεν εμφανίζονται πλέον μόνο στα βουνά αλλά και σε αστικές περιοχές.

Ο νέος υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι δήλωσε ότι το υπουργείο του θα «αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες και τις εξουσίες του» για να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η ηρεμία, ενώ ο υπουργός Περιβάλλοντος Χιροτάκα Ισιχάρα έκανε λόγο για «σοβαρό πρόβλημα».

Ο αριθμός των 10 νεκρών δεν περιλαμβάνει αυτούς που έχασαν τη ζωή τους πιο πρόσφατα και των οποίων ο θάνατος μπορεί επίσης να αποδοθεί σε επίθεση από αρκούδα. Τη Δευτέρα, μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή κοντά σε ορυζώνες στην Ακίτα, ενώ ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο γειτονικό νομό Ιουάτε, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και στα δύο περιστατικά υπάρχουν ενδείξεις για επιθέσεις από αρκούδα.

Πρόσφατα, αρκούδες επιτέθηκαν σε τουρίστες, μπήκαν σε καταστήματα και εμφανίστηκαν κοντά σε σχολεία και πάρκα, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Πεινασμένες λόγω έλλειψης τροφής -λόγω της κλιματικής αλλαγής- οι αρκούδες πηγαίνουν όλο και περισσότερο προς τις πόλεις όπου ο πληθυσμός των κατοίκων μειώνεται και γερνά. Οι ειδικοί τονίζουν πως λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχουν επηρεαστεί και οι συνήθειες χειμερίας νάρκης των ζώων, τα οποία συνεχίζουν να είναι δραστήρια για μεγαλύτερο διάστημα.

Τον περασμένο μήνα, η Ιαπωνία χαλάρωσε τους κανόνες για τα πυροβόλα όπλα ώστε να διευκολύνει τη χρήση τους από τους κυνηγούς στις περιφέρειες των πόλεων έπειτα από αύξηση των επιθέσεων αρκούδων.

