search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 00:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 11:31

Ιαπωνία: Περιφερειάρχης ζητά τη συνδρομή του στρατού για εξόντωση των αρκούδων – Δραματική αύξηση των επιθέσεων

27.10.2025 11:31
arkouda new

Ο κυβερνήτης της ιαπωνικής επαρχίας Ακίτα, μιας ορεινής περιοχής στο βόρειο τμήμα της χώρας, απηύθυνε έκκληση για τη συνδρομή του στρατού, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι από ένα πρωτοφανές κύμα επιθέσεων από αρκούδες.

«Η κατάσταση στο πεδίο έχει φτάσει στα όριά της», ανέφερε ο κυβερνήτης Κέντα Σουζούκι σε ανάρτησή του στο Instagram την Κυριακή, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να επισκεφθεί προσωπικά το υπουργείο Άμυνας το αργότερο έως την Τρίτη για να ζητήσει βοήθεια για τη θανάτωση των ζώων.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για κάποια προγραμματισμένη επίσκεψη.

Η έκκληση του Σουζούκι ήρθε μετά από επίθεση αρκούδας στην Ακίτα την Παρασκευή, κατά την οποία ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τρία άλλα τραυματίστηκαν, εν μέσω ρεκόρ επιθέσεων σε ολόκληρη τη χώρα φέτος.

Οι τοπικές αρχές της Ακίτα αναφέρουν ότι 54 άτομα έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί φέτος, έναντι 11 πέρυσι, ενώ οι θεάσεις αρκούδων έχουν εξαπλασιαστεί, ξεπερνώντας τις 8.000 καταγεγραμμένες περιπτώσεις.

Η αύξηση του πληθυσμού των αρκούδων σε συνδυασμό με τη μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές οδηγεί σε περισσότερες επαφές ανθρώπων και ζώων.

Πολλά περιστατικά σημειώνονται σε πόλεις και χωριά, όπου οι αρκούδες ψάχνουν για τροφή, φτάνοντας ακόμη και να εισέλθουν σε σπίτια ή, σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, σε σούπερ μάρκετ.

Η γήρανση του πληθυσμού στην Ιαπωνία έχει επίσης ως αποτέλεσμα την έλλειψη έμπειρων κυνηγών, ικανών να εντοπίζουν και να παγιδεύουν τις αρκούδες, οι οποίες φαίνεται να φοβούνται λιγότερο τους ανθρώπους σε σχέση με το παρελθόν.

Οι μαύρες ιαπωνικές αρκούδες, που απαντώνται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μπορεί να φτάσουν τα 140 κιλά, ενώ οι καφέ αρκούδες του βόρειου νησιού Χοκάιντο μπορούν να φτάσουν έως και τα 400 κιλά.

Ο Σουζούκι ανέφερε ακόμη ότι η Ακίτα έχει αρχίσει να διανέμει σπρέι απώθησης αρκούδων στις σχολικές διαδρομές, για την προστασία των παιδιών.

Διαβάστε επίσης

Ανακαίνιση με εντολή Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Αλλάζει και το Οβάλ Γραφείο, το γέμισε με πίνακες (Photo)

Ο Τραμπ «την λέει» στον Πούτιν: Αντί για δοκιμές πυραύλων, να κάνει ειρήνη στην Ουκρανία

Λούβρο: Τα λάθη που οδήγησαν στη σύλληψη των 2 υπόπτων (Video/Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dallas airport 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πάνω από 4.300 καθυστερήσεις πτήσεων λόγω του shutdown – Πιέσεις στους βουλευτές να λύσουν το αδιέξοδο του προϋπολογισμού

sofia zaxaraki ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλήνιες – Ως τα μέσα Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές

piravlos dokimi rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση για τη δοκιμή του Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον» διαμηνύει η Μόσχα, μετά την «ενόχληση» Τραμπ

fipedo klimatiki allagi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αθλητές ζητούν δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενόψει της COP30 (Video)

trump si tzinpingk – new
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα επιχειρήσει να επιλύσει την κρίση με την Κίνα που ο ίδιος δημιούργησε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 00:33
dallas airport 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πάνω από 4.300 καθυστερήσεις πτήσεων λόγω του shutdown – Πιέσεις στους βουλευτές να λύσουν το αδιέξοδο του προϋπολογισμού

sofia zaxaraki ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλήνιες – Ως τα μέσα Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές

piravlos dokimi rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση για τη δοκιμή του Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον» διαμηνύει η Μόσχα, μετά την «ενόχληση» Τραμπ

1 / 3