Ιαπωνία: Περιφερειάρχης ζητά τη συνδρομή του στρατού για εξόντωση των αρκούδων – Δραματική αύξηση των επιθέσεων

Ο κυβερνήτης της ιαπωνικής επαρχίας Ακίτα, μιας ορεινής περιοχής στο βόρειο τμήμα της χώρας, απηύθυνε έκκληση για τη συνδρομή του στρατού, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι από ένα πρωτοφανές κύμα επιθέσεων από αρκούδες.

«Η κατάσταση στο πεδίο έχει φτάσει στα όριά της», ανέφερε ο κυβερνήτης Κέντα Σουζούκι σε ανάρτησή του στο Instagram την Κυριακή, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να επισκεφθεί προσωπικά το υπουργείο Άμυνας το αργότερο έως την Τρίτη για να ζητήσει βοήθεια για τη θανάτωση των ζώων.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για κάποια προγραμματισμένη επίσκεψη.

Η έκκληση του Σουζούκι ήρθε μετά από επίθεση αρκούδας στην Ακίτα την Παρασκευή, κατά την οποία ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τρία άλλα τραυματίστηκαν, εν μέσω ρεκόρ επιθέσεων σε ολόκληρη τη χώρα φέτος.

Οι τοπικές αρχές της Ακίτα αναφέρουν ότι 54 άτομα έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί φέτος, έναντι 11 πέρυσι, ενώ οι θεάσεις αρκούδων έχουν εξαπλασιαστεί, ξεπερνώντας τις 8.000 καταγεγραμμένες περιπτώσεις.

Η αύξηση του πληθυσμού των αρκούδων σε συνδυασμό με τη μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές οδηγεί σε περισσότερες επαφές ανθρώπων και ζώων.

Πολλά περιστατικά σημειώνονται σε πόλεις και χωριά, όπου οι αρκούδες ψάχνουν για τροφή, φτάνοντας ακόμη και να εισέλθουν σε σπίτια ή, σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, σε σούπερ μάρκετ.

Η γήρανση του πληθυσμού στην Ιαπωνία έχει επίσης ως αποτέλεσμα την έλλειψη έμπειρων κυνηγών, ικανών να εντοπίζουν και να παγιδεύουν τις αρκούδες, οι οποίες φαίνεται να φοβούνται λιγότερο τους ανθρώπους σε σχέση με το παρελθόν.

Οι μαύρες ιαπωνικές αρκούδες, που απαντώνται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μπορεί να φτάσουν τα 140 κιλά, ενώ οι καφέ αρκούδες του βόρειου νησιού Χοκάιντο μπορούν να φτάσουν έως και τα 400 κιλά.

Ο Σουζούκι ανέφερε ακόμη ότι η Ακίτα έχει αρχίσει να διανέμει σπρέι απώθησης αρκούδων στις σχολικές διαδρομές, για την προστασία των παιδιών.

