Ο Τραμπ «την λέει» στον Πούτιν: Αντί για δοκιμές πυραύλων, να κάνεις ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Δευτέρα τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αντί να δοκιμάζει νέα πυραύλους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Ασία, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης δήλωσε ότι η δοκιμή της Ρωσίας ήταν «ακατάλληλη». «Πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο (σ.σ. στην Ουκρανία). Ένας πόλεμος που θα έπρεπε να είχε διαρκέσει μία εβδομάδα, τώρα πλησιάζει στο τέταρτο έτος του. Αυτό πρέπει να κάνει αντί να δοκιμάζει πυραύλους», ανέφερε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται μια μέρα μετά τη δοκιμή από τη Ρωσία ενός νέου πυραύλου κρουζ με πυρηνική ικανότητα και πυρηνική πρόωση, του Burevestnik. Σύμφωνα με έκθεση του Reuters, ο 9M730 Burevestnik είναι ένας πύραυλος κρουζ που εκτοξεύεται από το έδαφος, πετά σε χαμηλό ύψος και έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή. Το όνομά του μεταφράζεται ως «θαλασσοβάτης» και αναφέρεται ως SSC-X-9 Skyfall από τα μέλη του ΝΑΤΟ.

Το πρόγραμμα αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Πούτιν το 2018, ο οποίος δήλωσε ότι ο πύραυλος θα έχει απεριόριστη εμβέλεια και ικανότητα να αποφεύγει τα αμερικανικά αμυντικά αντιπυραυλικά συστήματα. Σε βίντεο που δημοσίευσε το Κρεμλίνο την Κυριακή, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε ντυμένος με στολή καμουφλάζ, καθώς ανακοίνωνε την επιτυχή δοκιμή του «μοναδικού» όπλου.

Τον Αύγουστο του 2025, ο Τραμπ ανέλαβε την αποστολή να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος έχει πλέον εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του. Ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν στην Αλάσκα για μια σύνοδο κορυφής με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «επιτυχημένη».

Ωστόσο, λίγες εβδομάδες μετά τη συνάντηση, η Ρωσία ενέτεινε εκ νέου τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας, προκαλώντας την απογοήτευση του Τραμπ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προέβη επίσης σε αρκετές προειδοποιήσεις και εξέδωσε τελεσίγραφα προς τη Μόσχα, τον Πούτιν και τους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για κατάπαυση του πυρός.

Στην τελευταία του κίνηση, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά δύο ρωσικών πετρελαϊκών κολοσσών, της Rosneft και της Lukoil. Πριν από την περιοδεία του στην Ασία, ο Τραμπ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι δεν θα συναντηθεί με τον Πούτιν έως ότου επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Πρέπει να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Κυριακή. «Πάντα είχα εξαιρετικές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε.

