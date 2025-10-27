Ρωσία: Ουκρανικό drone χτύπησε λεωφορείο στην περιφέρεια Μπριάνσκ – Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ουκρανικό drone χτύπησε μίνι λεωφορείο στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός και να τραυματιστούν πέντε επιβάτες, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπογκομάζ.
Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, πρόσθεσε ο περιφερειάρχης μέσω της εφαρμογής Telegram.
Χθες Κυριακή, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο κοντά στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Χριχόροφ
