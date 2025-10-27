Ρωσία: Ουκρανικό drone χτύπησε λεωφορείο στην περιφέρεια Μπριάνσκ – Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες

Ουκρανικό drone χτύπησε μίνι λεωφορείο στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός και να τραυματιστούν πέντε επιβάτες, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, πρόσθεσε ο περιφερειάρχης μέσω της εφαρμογής Telegram.

Χθες Κυριακή, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο κοντά στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Χριχόροφ

