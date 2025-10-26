Λούβρο: Πώς έφτασαν οι αρχές στις δύο συλλήψεις υπόπτων – Το DNA που «μίλησε» και ένα τηλεφώνημα

Η σύλληψη των δύο υπόπτων για την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου ήταν το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης έρευνας που στηρίχθηκε σε πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στη Le Figaro, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των δραστών πριν την κλοπή και – κυρίως- τα δείγματα DNA που συνέλεξαν οι αρχές από αντικείμενα που άφησαν πίσω τους.

Το DNA «μίλησε»

Ανάμεσα στα ευρήματα που εντοπίστηκαν στον χώρο ήταν ένα κίτρινο γιλέκο, ένα κράνος, ένα γάντι και ένας φακός – όλα με ίχνη γενετικού υλικού. Κάποια από αυτά, μάλιστα, βρέθηκαν εμποτισμένα με βενζίνη, κάτι που υποδεικνύει πως οι δράστες ίσως επιχείρησαν να τα καταστρέψουν, χωρίς να προλάβουν.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκουό, γνωστοποίησε ότι ελήφθησαν περίπου 150 δείγματα DNA, τα οποία αναλύθηκαν στα εργαστήρια. Τα αποτελέσματα οδήγησαν στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων, ενώ ταυτοχρόνως αξιοποιήθηκαν στοιχεία από κάμερες και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις.

«Πρόκειται για το άμεσο DNA ενός εκ των συλληφθέντων», ανέφερε πηγή κοντά στην έρευνα στο BFMTV. Παράλληλα, το διαθέσιμο οπτικό υλικό από το Λούβρο και άλλες κάμερες ασφαλείας επέτρεψε στις αρχές να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών στο Παρίσι και τα προάστια.

Ετοιμάζονταν να διαφύγουν στο εξωτερικό

Οι δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 30 ετών, συνελήφθησαν λίγο πριν εγκαταλείψουν τη Γαλλία.

Ο ένας, με διπλή υπηκοότητα Γαλλίας και Αλγερίας, εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ έτοιμος να πετάξει για την Αλγερία. Ο δεύτερος, Γάλλος υπήκοος, συνελήφθη στο προάστιο Σεν-Σεν Ντενί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Monde, οι ερευνητές της Ταξιαρχίας Έρευνας και Επέμβασης (BRI) τους παρακολουθούσαν εδώ και ημέρες. Ωστόσο, η πρόθεσή τους να διαφύγουν στο εξωτερικό ανάγκασε τις αρχές να κινηθούν άμεσα.

Οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν την ανάλυση των δειγμάτων DNA, καθώς εκτιμάται ότι τουλάχιστον τέσσερα άτομα συμμετείχαν στη μεγάλη κλοπή. Παράλληλα, προτεραιότητα αποτελεί ο εντοπισμός των κοσμημάτων, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θεωρείται πιθανό να έχουν ήδη αποσυναρμολογηθεί ώστε να πωληθούν ξεχωριστά.

