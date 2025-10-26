ΗΠΑ: Αστυνομικός αγνόησε κλήση για επεισόδιο και πήγε σε πιτσαρία – Ήταν διπλή δολοφονία και τώρα δικάζεται κι αυτός

Ενας αστυνομικός από το Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ βρίσκεται κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος καθώς δεν πήγε σε κλήση που δέχτηκε, σε ένα περιστατικό που κατέληξε σε διπλή δολοφονία.

Ο αστυνομικός είχε κλήση από το κέντρο για πυροβολισμούς όπως αυτός έκανε μια στάση σε ένα ΑΤΜ και αργότερα σε μια πιτσαρία.

Τελικά το περιστατικό αφορούσε διπλή δολοφονία και ο αστυνομικός, ο Κέβιν Μπολάρο, όπως απέδειξε και το GPS, προτίμησε να πάει για πίτσα στην αντίθετη κατεύθυνση από την τοποθεσία των πυροβολισμών.

Ο ίδιος είπε ότι δεν άκουσε τίποτε και πήγε σε άλλη κλήση, όμως το GPS έδειξε ότι δεν πήγε ποτέ εκεί που έλεγε ότι ήταν.

Αντίθετα, σταμάτησε σε μια πιτσαρία και έμεινε εκεί για σχεδόν μία ώρα, με μάρτυρες να τον αναγνωρίζουν.

Αφού πήγε στον τόπο του εγκλήματος, στην αναφορά που υπέβαλε δήλωσε ψευδώς ότι ερεύνησε το περιστατικό για περισσότερη ώρα από το πραγματικό.

Τα θύματα ήταν μια γυναίκα 33 ετών και ένας άνδρας 29 ετών. Τα θύματα είχε πυροβολήσει αξιωματικός της πολιτειακής αστυνομίας που αργότερα αυτοκτόνησε.

Ο Μπολάρο κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, καθώς εν γνώσει του απέφυγε να εκτελέσει τα αστυνομικά του καθήκοντα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορία για παραποίηση δημόσιων αρχείων, καθώς εν γνώσει του έκανε ψευδείς καταχωρήσεις στην αναφορά του για το περιστατικό. Αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 5 Νοεμβρίου.

