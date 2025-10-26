Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ: Προειδοποίηση στους φοιτητές του για βία και σεξουαλική κακοποίηση στη Βίβλο

Στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ οι φοιτητές αγγλικής λογοτεχνίας προειδοποιούνται για βία και δολοφονίες στη Βίβλο, συμπεριλαμβανομένης της σταύρωσης του Χριστού, με την εν λόγω απόφαση να έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το γνωστό πανεπιστήμιο της Αγγλίας προειδοποιεί τους φοιτητές του ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη περιλαμβάνουν σκηνές «σωματικών τραυματισμών και σεξουαλικής βίας», καθώς αφηγούνται τα γεγονότα που οδήγησαν στη σταύρωση του Ιησού.

Αντιδράσεις από χριστιανούς και ιστορικούς

Χριστιανοί και ιστορικοί δήλωσαν χθες το βράδυ ότι οι προειδοποιήσεις αυτές είναι «παραπλανητικές», «παράλογες» και ασύμβατες με συζητήσεις περί ηθικής.

Μία από αυτές αφορά στην ιστορία του Κάιν και του Άβελ, των πρώτων γιων του Αδάμ και της Εύας. Στο βιβλίο της Γένεσης, ο Κάιν, το πρώτο πρόσωπο που γεννήθηκε, σκοτώνει τον αδελφό του, Άβελ, ο οποίος γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πεθαίνει.

Ωστόσο, οι επικριτές της προειδοποίησης του πανεπιστημίου επισημαίνουν ότι στη Βίβλο δεν αναφέρεται πώς ακριβώς ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ – και δηλώνουν ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν γιατί περιλαμβάνεται η «σεξουαλική βία» στις προειδοποιήσεις.

Συγκεκριμένα, η Άντρεα Γουίλιαμς, διευθύνουσα σύμβουλος του Christian Legal Centre, δήλωσε σχετικά ότι: «Το να εφαρμόζονται προειδοποιήσεις ευαισθησίας σε αφηγήσεις που έχουν διαμορφώσει τον πολιτισμό μας δεν είναι μόνο παραπλανητικό, αλλά και παράλογο. Το να ξεχωρίζει κανείς τη Βίβλο με αυτόν τον τρόπο είναι διακριτικό και βαθιά εσφαλμένο. Το να υπονοείται ότι η ιστορία της σταύρωσης εμπεριέχει “σεξουαλική βία” δεν είναι απλώς ανακριβές· αποτελεί βαθιά παρερμηνεία του κειμένου. Η αφήγηση του θανάτου του Ιησού δεν είναι μια ιστορία τραύματος, αλλά η ύψιστη έκφραση αγάπης, θυσίας και λύτρωσης, που βρίσκεται στον πυρήνα της χριστιανικής πίστης».

Από την πλευρά του, ο Μονσινιόρ Μάικλ Ναζίρ-Άλι, πρώην Αγγλικανός Επίσκοπος του Ρότσεστερ που ασπάστηκε τον Καθολικισμό, δήλωσε: «Η γνώση της Βίβλου είναι απαραίτητη αν μελετάς αγγλική λογοτεχνία. Οι φοιτητές πρέπει να εκτίθενται σε ό,τι είναι δυσάρεστο και τρομακτικό, ώστε να μάθουν να το αντιμετωπίζουν. Η Βίβλος είναι πολύ συγκρατημένη στον τρόπο που περιγράφει τόσο τη δολοφονία του Άβελ από τον Κάιν, όσο και τη Σταύρωση, ιδιαίτερα αν συγκρίνεις τις αφηγήσεις των Ευαγγελιστών με κάτι όπως η ταινία “Τα Πάθη του Χριστού” του Μελ Γκίμπσον».

Ο Τζέρεμι Μπλακ, συγγραφέας του A Brief History of History, είπε: «Οι βιβλικές και κλασικές αφηγήσεις αντιπαραθέτουν το καλό και το κακό, στο σύμπαν, στην κοινωνία και μέσα στα ίδια τα άτομα. Αυτές οι συγκρούσεις είναι στοιχειώδεις και θεμελιώδεις… Οι φοιτητές πρέπει να εκτίθενται στη δύναμη των κειμένων, στον αδιαπραγμάτευτο χαρακτήρα τους και στη βία που συνοδεύει την πορεία προς τη λύτρωση. Δεν υπάρχει ανάγκη για προειδοποιήσεις ευαισθησίας όταν πρόκειται για την ηθική».

Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ: Σκοπός μας το να εξασφαλιστεί ότι τα θέματα μπορούν να συζητηθούν ανοιχτά και κριτικά

Την ίδια ώρα, το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ υπεραμύνεται της απόφασής του: «Η σημείωση περιεχομένου είναι ένα τυπικό ακαδημαϊκό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να επισημαίνει πότε θα συζητηθεί ευαίσθητο ή γραφικό περιεχόμενο. Σκοπός της είναι να εξασφαλιστεί ότι τα θέματα μπορούν να αναδειχθούν και να συζητηθούν ανοιχτά και κριτικά, προετοιμάζοντας ταυτόχρονα τους φοιτητές που μπορεί να βρουν τέτοιες λεπτομέρειες δύσκολες».

