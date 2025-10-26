search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:30
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2025 14:04

Νετανιάχου: Νέο «όχι» για τουρκικές δυνάμεις στη Γάζα

26.10.2025 14:04
netaniaxou 88- new

Νέες αιχμές για την Τουρκία άφησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαμηνύοντας σήμερα, Κυριακή 26/10, ότι το Ισραήλ, ως κυρίαρχο κράτος, θα καθορίσει εκείνο με ποιες ξένες δυνάμεις θα συνεργαστεί.

«Καταστήσαμε σαφές στους διεθνείς εταίρους ότι εμείς θα αποφασίσουμε ποιες δυνάμεις δεν είναι αποδεκτές από εμάς (στη Γάζα). Αυτό, φυσικά, γίνεται αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως εξέφρασαν οι ανώτεροι εκπρόσωποί τους τις τελευταίες ημέρες», ξεκαθάρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Ελέγχουμε τη δική μας ασφάλεια, και έχουμε καταστήσει σαφές στις διεθνείς δυνάμεις ότι το Ισραήλ αποφασίζει – και έτσι ενεργούμε και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Δε θα υπάρξει τουρκική εμπλοκή στη Γάζα»

Υπενθυμίζεται ότι, λίγες ημέρες νωρίτερα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού διεμήνυσε ότι δεν θα υπάρξουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, μετά από αναφορές για διαφωνία επί του θέματος κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Νετανιάχου και του αρχηγού των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Χασάν Ρασάντ.

«Δεν υπάρχει διαφωνία», τόνισε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στους Times of Israel, ξεκαθαρίζοντας ότι «δε θα υπάρξει τουρκική εμπλοκή».

Διαβάστε επίσης:

Ιστορική στιγμή: Το PKK ανακοίνωσε ότι αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από την Τουρκία

DW: «Κλειδώνει» η συμφωνία για τα Eurofighter στην Τουρκία – Tι λέει ο ισχυρός άνδρας της Airbus

«Είναι ανίκητος»: Το μήνυμα Πούτιν μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mbappe-real-barcelona
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1: Οι Μαδριλένοι πήραν το ντέρμπι και ξέφυγαν στο +5

levadiakos-aris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Πολύ σκληροί για να… πεθάνουν οι Βοιωτοί

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

astynomikoi-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικός αγνόησε κλήση για επεισόδιο και πήγε σε πιτσαρία – Ήταν διπλή δολοφονία και τώρα δικάζεται κι αυτός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

pasok11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Οι «Τριαντάφυλλοι» αποκαλύπτουν τι θα δούμε την 6η σεζόν

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:30
mbappe-real-barcelona
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1: Οι Μαδριλένοι πήραν το ντέρμπι και ξέφυγαν στο +5

levadiakos-aris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Πολύ σκληροί για να… πεθάνουν οι Βοιωτοί

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

1 / 3