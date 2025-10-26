Νετανιάχου: Νέο «όχι» για τουρκικές δυνάμεις στη Γάζα

Νέες αιχμές για την Τουρκία άφησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαμηνύοντας σήμερα, Κυριακή 26/10, ότι το Ισραήλ, ως κυρίαρχο κράτος, θα καθορίσει εκείνο με ποιες ξένες δυνάμεις θα συνεργαστεί.

«Καταστήσαμε σαφές στους διεθνείς εταίρους ότι εμείς θα αποφασίσουμε ποιες δυνάμεις δεν είναι αποδεκτές από εμάς (στη Γάζα). Αυτό, φυσικά, γίνεται αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως εξέφρασαν οι ανώτεροι εκπρόσωποί τους τις τελευταίες ημέρες», ξεκαθάρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Ελέγχουμε τη δική μας ασφάλεια, και έχουμε καταστήσει σαφές στις διεθνείς δυνάμεις ότι το Ισραήλ αποφασίζει – και έτσι ενεργούμε και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Δε θα υπάρξει τουρκική εμπλοκή στη Γάζα»

Υπενθυμίζεται ότι, λίγες ημέρες νωρίτερα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού διεμήνυσε ότι δεν θα υπάρξουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, μετά από αναφορές για διαφωνία επί του θέματος κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Νετανιάχου και του αρχηγού των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Χασάν Ρασάντ.

«Δεν υπάρχει διαφωνία», τόνισε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στους Times of Israel, ξεκαθαρίζοντας ότι «δε θα υπάρξει τουρκική εμπλοκή».

Διαβάστε επίσης:

Ιστορική στιγμή: Το PKK ανακοίνωσε ότι αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από την Τουρκία

DW: «Κλειδώνει» η συμφωνία για τα Eurofighter στην Τουρκία – Tι λέει ο ισχυρός άνδρας της Airbus

«Είναι ανίκητος»: Το μήνυμα Πούτιν μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ