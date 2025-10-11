search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 17:52
ΚΟΣΜΟΣ

11.10.2025 16:15

DW: Ο Ερντογάν θέλει να έχει πόδι στη Γάζα

11.10.2025 16:15
Ο Ιμπραήμ Καλίν ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, που ανέλαβε το ρόλο της διαμεσολάβησης με τη Χαμάς, κάλεσε χθες τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει την ευθύνη έτσι ώστε να μετατραπεί η εκεχειρία σε ειρήνη.

«Το πρόβλημα θα πλησιάσει πραγματικά σε μια λύση μόνο όταν εγκαθιδρυθεί το Κράτος της Παλαιστίνης και εφαρμοστεί μια λύση δύο κρατών στη Μέση Ανατολή» υποστήριξε και κάλεσε όχι μόνο τις χώρες-διαμεσολαβητές, αλλά ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, «από την Ευρώπη ως την Αμερική και από την Ασία ως τη Μέση Ανατολή» να αναλάβει την ευθύνη.

Επιδιώκει την εμπλοκή

Η άμεση εμπλοκή της Τουρκίας στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ένας ρόλος που η Άγκυρα επιδιώκει εδώ και καιρό, μπορεί να ενισχύσει τη διεθνή της θέση και να προωθήσει τους δεσμούς της με την Ουάσιγκτον και τον πρόεδρο Τραμπ, όμως σύμφωνα με αναλυτές είναι μια κίνηση υψηλού κινδύνου, καθώς η βασική απαίτηση της Χαμάς, που είναι η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών από τη Γάζα μπορεί να μην πραγματοποιηθεί ή να προσκρούσει σε εμπόδια των Ισραηλινών.

Αναλυτές πιστεύουν ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός έδωσε πόντους για τον Ερντογάν τόσο στο εσωτερικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Το γεγονός ότι η Τουρκία έχει πλέον γίνει εμπλεκόμενο μέρος της σύγκρουσης είναι κάτι που ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος, έτσι ώστε η χώρα του να παίξει ρόλο τοποτηρητή για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Προστάτης του ισλαμικού κοινού

Πέρα όμως από την εμπλοκή της Τουρκίας στη διαδικασία ειρήνευσης στη Γάζα, η μετατροπή της Τουρκίας σε εμπλεκόμενο μέρος θα έδινε τη δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να βελτιώσει την εικόνα του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, εμφανιζόμενος ως μια σημαντική ηγετική προσωπικότητα, που υπερασπίζεται το ισλαμικό και φιλοπαλαιστινιακό κοινό. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν δείχνει καταρχάς να βρίσκεται στην πλευρά των κερδισμένων, αλλά αν τα πράγματα πάνε στραβά, θα αντιμετωπίσει κριτική από τους εγχώριους αντιπάλους του.

Σε κάθε περίπτωση, ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι μια σταθερή εκεχειρία θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις και για καλύτερους ισραηλινο-τουρκικούς δεσμούς μακροπρόθεσμα.

Ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία και το Ισραήλ αποκατέστησαν πλήρως τις διπλωματικές σχέσεις τους, το 2022 μετά από μια τετραετή διακοπή, αλλά η προσπάθεια κατέρρευσε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και τον πόλεμο στη Γάζα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγες μέρες νωρίτερα, στις 19 Σεπτεμβρίου του 2023 Ερντογάν και Νετανιάχου είχαν συναντηθεί στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Πηγή: Deutche Welle

