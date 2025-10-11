Μήνυμα Λεκορνί μετά το νέο διορισμό: «Θα διασφαλίσω ότι ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου»

Μήνυμα ότι θα φροντίσει ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου, έστειλε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Δεν έχω καμία ατζέντα. Δεν έχω καμία άλλη φιλοδοξία από το να ξεπεράσω αυτή τη στιγμή που είναι πολύ οδυνηρή για όλους μας και να διασφαλίσω ότι θα ψηφιστεί ένας προϋπολογισμός έως τις 31 Δεκεμβρίου» επισήμανε, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανανέωση της θητείας του.

«Είτε μένουμε στάσιμοι, είτε προχωράμε μπροστά» διαμήνυσε ο γάλλος πρωθυπουργός.

Η προθεσμία των 70 ημερών και η πρόκληση

Το χρονοδιάγραμμα για την ψήφιση του προϋπολογισμού είναι ιδιαίτερα «σφιχτό», ενώ μεγάλη είναι η πρόκληση για ευρεία πολιτική συναίνεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τη Le Monde, για να τηρηθεί η προθεσμία των 70 ημερών που προβλέπεται από το Σύνταγμα για την εξέταση του σχεδίου νόμου περί οικονομικών (PLF) από το Κοινοβούλιο, οι συζητήσεις επί του τελευταίου πρέπει να ξεκινήσουν στην Εθνοσυνέλευση το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου.

Το νομοσχέδιο για τα οικονομικά πρέπει να παρουσιαστεί δύο ημέρες πριν από την άφιξή του στη Βουλή των Υπουργών, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (14/10).

Συνεπώς, η κυβέρνηση πρέπει να διοριστεί έως τη Δευτέρα. Το διάταγμα διορισμού στην Επίσημη Εφημερίδα είναι αυτό που σηματοδοτεί την αλλαγή της κυβερνητικής ομάδας και όχι τη μεταβίβαση της εξουσίας.

Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα μπορούσε να κάνει μια γενική πολιτική δήλωση τη Δευτέρα (μετά το Υπουργικό Συμβούλιο) ή την Τρίτη.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα, θα χρειαστεί ειδικός νόμος που θα εξουσιοδοτεί την εκτελεστική εξουσία να πραγματοποιεί ορισμένες δαπάνες στο πλαίσιο της συνέχειας των ενεργειών της διοίκησης.

Επιπλέον, το σχέδιο προϋπολογισμού που υποβάλλεται από την κυβέρνηση μπορεί να αναθεωρηθεί εκτενώς, είτε από τους βουλευτές είτε από την εκτελεστική εξουσία, μέσω τροπολογιών κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.

«Λευκή επιταγή» από τον Μακρόν

Ο Εμμανουέλ Μακρόν έδωσε στον νέο πρωθυπουργό «λευκή επιταγή» για να σχηματίσει την ομάδα του και να διεξάγει «διαπραγματεύσεις» με τα πολιτικά κόμματα.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών (LR), Μπρουνό Ρεταγιώ και ο πρόεδρος της Γερουσίας, Ζεράρ Λαρσέρ, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συμμετοχή του κόμματός τους στην επόμενη κυβέρνηση Λεκορνί κατά τη διάρκεια συνάντησης βουλευτών του LR που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το πρωί.

«Η συμμετοχή είναι η τελική πράξη της διάλυσης του Μακρονισμού» προειδοποίησε ο Ρεταγιώ, διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος «δεν θα συμμετάσχει σε αυτή την κυβέρνηση».

Ο Λαρσέρ, δε, εκτίμησε πως το Σοσιαλιστικό Κόμμα «θα λειτουργήσει εκβιαστικά και η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να απαρνηθεί τα πάντα: τη δημοσιονομική σοβαρότητα, την κυριαρχία, την υπεράσπιση της εργασίας». «Δεν νομίζω ότι πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτή την κυβέρνηση» υποστήριξε ο ίδιος.

Τι ζητά το Σοσιαλιστικό Κόμμα

Την ίδια ώρα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση θα έχει επιπτώσεις εάν ο Λεκορνί δεν εφαρμόσει «σαφή μέτρα για την αγοραστική δύναμη και την άμεση αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος».

«Αυτό το αστείο έχει κρατήσει πολύ καιρό» δήλωσε, νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του Πιερ Ζουβέ, χαρακτηρίζοντας τον Μακρόν έναν πρόεδρο «σε άρνηση».

Εκτός αν ο πρωθυπουργός «αλλάξει την πολιτική», λαμβάνοντας «σαφείς δράσεις για την αγοραστική δύναμη των πολιτών» και την «άμεση» αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, «οι σοσιαλιστές θα υποβάλουν πρόταση μομφής», διαμήνυσε μέσω του BFM-TV.

