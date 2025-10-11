Κατακραυγή για Μακρόν μετά την επαναφορά του Λεκορνί στην πρωθυπουργία – «φάρσα» και «περιφρόνηση»

Η κίνηση του Εμανουέλ Μακρόν να διορίσει το βράδυ της Παρασκευής ξανά τον Σεμπαστιάν Λεκορνί ως πρωθυπουργό, μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια την περασμένη εβδομάδα να σχηματίσει κυβέρνηση, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία και εξαιρετικά δηκτικά σχόλια.

Ο Λεκορνί είχε παραιτηθεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, αφού η πρώτη σύνθεσή του κυβέρνησης κατέρρευσε συλλήβδην, και αναφέρθηκε ότι η διάρκεια εκείνης της κυβέρνησης ήταν από τις πιο σύντομες στην ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας.

Με δεδομένη την ανάγκη να ξεκινήσει η συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2026, την ερχόμενη εβδομάδα και μην έχοντας άλλο πρόσωπο έτοιμο να δεχθεί την πρόκληση, ο Μακρόν επανάφερε τον Λεκορνί, σε μία κίνηση που ίσως δεν έχει προηγούμενο.

Όροι όπως «incroyable» (απίστευτο), «mauvaise plaisanterie» (κακό αστείο), «provocation» (πρόκληση) χρησιμοποιούνται ευρύτατα από μέσα ενημέρωσης και πολιτικούς σχολιαστές για να περιγράψουν την επαναδιορισμό. Η πράξη του Μακρόν θεωρείται από πολλούς ως ένδειξη απομόνωσης και άρνησης να ανοίξει τον χώρο στη συνεργασία με άλλα πολιτικά κόμματα. Υπάρχει εκτίμηση ότι η κίνηση αυτή επιτείνει την πολιτική αστάθεια και αυξάνει την αβεβαιότητα όσον αφορά τη δυνατότητα νομοθέτησης σημαντικών μεταρρυθμίσεων και τον προϋπολογισμό.

Ορισμένα στελέχη του ευρύτερου κεντροαριστερού και κεντρώου χώρου βλέπουν τον επαναδιορισμό ως ευκαιρία για σταθερότητα. Όπως η Ελισαμπέτ Μπον, η οποία έστειλε «συγχαρητήρια» στον Λεκορνί, τονίζοντας την ανάγκη συμβιβασμών.

Έντονη αποδοκιμασία

Αλλά οι μεγαλύτερες πτέρυγες της εθνοσυνέλευσης αποδοκίμασαν έντονα την επιλογή του Γάλλου προέδρου.

Η Ακροδεξιά μέσω του Τζόρνταν Μπερτελά, αποδοκίμασε τον επαναδιορισμό και διαμήνυσε ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής. «Η κυβέρνηση Lecornu ΙΙ, διορισμένη από έναν Μακρόν όσο ποτέ απομονωμένο και αποσυνδεδεμένο από την Élysée, είναι μια κακή φάρσα, μια δημοκρατική ντροπή και μια ταπείνωση για τους Γάλλους» δήλωσε.

Η Μαρί Λεπέν χαρακτήρισε τη διαδικασία «διαφανή χειραγώγηση», λέγοντας ότι η άρση της χρήσης του άρθρου 49.3 (έκτακτης νομοθετικής διαδικασίας) είχε ως μόνο σκοπό να περάσει ο προϋπολογισμός «με διατάγματα». Κατά την άποψή της, η κίνηση «συνεχίζει τις χειρονομίες», επομένως «η μομφή επιβάλλεται και η διάλυση (της Εθνοσυνέλευσης) είναι πιο αναγκαία από ποτέ».

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα και άλλες κεντροαριστερές δυνάμεις δήλωσαν ότι δεν υπάρχει «συμφωνία σιωπής» – δηλαδή δεν έχουν δεσμευτεί να μην υποστηρίξουν μομφή εναντίον της κυβέρνησης.

Ο Στεφάν Τρουσέλ από το Σοσιαλιστικό Κόμμα είπε ότι «είναι μια φάρσα. Ο Μακρόν είναι ο πρωταγωνιστής. Μια κακή φάρσα για εκατομμύρια πολίτες που περιμένουν αλλαγή και ελπίδα για το μέλλον». Προσέθεσε ότι οι Σοσιαλιστές, η αριστερά και οι Οικολόγοι «είναι ενωμένοι να κινηθούν και να υπερασπιστούν άλλες λύσεις, γιατί μια άλλη διαδρομή είναι δυνατή».

Η αριστερά και τα πιο ριζοσπαστικά κόμματα (La France Insoumise, κόμματα της Αριστεράς) μιλούν για πρόκληση, για «χειρονομία προς τους Γάλλους», και προαναγγέλλουν ή θα στηρίξουν πρόταση μομφής / πρόταση καθαίρεσης κατά του Λεκορνί ή ακόμα και κατά του Μακρόν.

Ο Ζαν Λικ Μελανσόν δήλωσε πως «σε κάθε γύρο του καρουζέλ, η κορυφή μένει ίδια. Όσοι έπαιξαν τον ρόλο της διακόσμησης στη θεατρική αυτή παράσταση… μένουν στην πλευρά του γελοίου».

Ο Ερβέ Μαρσέγ (UDI) εξέφρασε την άποψη ότι η επαναδιορισμός δεν είναι «καλή ιδέα πολιτικά» και αμφισβήτησε την ικανότητα του Λεκορνί να συγκροτήσει μια κυβέρνηση αποσπασματική.

Ο Μανουέλ Μπομπάρντ (La France Insoumise, αριστερά) έγραψε ότι ο Μακρόν, «κλεισμένος στον πύργο του», επαναφέρει τον Λεκορνί – ως χειρονομία που δεν αλλάζει τίποτα».

