11.10.2025 09:28

Της έκαψε μέχρι και τα μαλλιά – Σοκάρουν οι πληροφορίες για τον βασανισμό της Γερμανίδας δημάρχου από την 17χρονη κόρη της

11.10.2025 09:28
germania-maxairoma-dimarxos-new

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού της Γερμανίδας δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε πως πίσω από την επίθεση δεν βρίσκονταν άγνωστοι άνδρες, όπως αρχικά είχε λεχθεί, αλλά η θετή κόρη της 57χρονης η οποία κάλεσε τις Αρχές ισχυριζόμενη πως βρήκε τη μητέρα της να αιμορραγεί στο σαλόνι του σπιτιού τους.

Όπως διαπιστώθηκε, η Στάλτσερ έφερε 13 μαχαιριές στο άνω μέρος του σώματος, πολλαπλά αιματώματα και κατάγματα στο κρανίο.

Παρά τα εκτεταμένα τραύματά της, η πολιτικός του SPD επέζησε και αποκάλυψε στις Αρχές ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση. Σύμφωνα με την Bild, η Στάλτσερ είπε στους αστυνομικούς ότι η 17χρονη τη μαχαίρωσε με δύο διαφορετικά μαχαίρια, τη χτύπησε στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο και έκαψε τα μαλλιά και τα ρούχα της με έναν αποσμητικό και έναν αναπτήρα.

Βρέθηκε ένα από τα μαχαίρια

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί εντόπισαν ένα από τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στο σακίδιο του 15χρονου – επίσης υιοθετημένου – γιου της 57χρονης, καθώς ρούχα με αίμα που πιστεύεται ότι ανήκουν στην 17χρονη.

Η Στάλτσερ είχε βρεθεί σε πολυθρόνα στο σαλόνι του σπιτιού της χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμα πώς κατάφερε να ξεφύγει από το υπόγειο που την κρατούσε η 17χρονη.

Ωστόσο, άνδρες της σήμανσης ανακάλυψαν στοιχεία που δείχνουν πως έγιναν προσπάθειες να αφαιρεθεί το αίμα και άλλα στοιχεία που μαρτυρούν πως η περιοχή γύρω από την πολυθρόνα είχε καθαριστεί.

Παρά το γεγονός ότι το κίνητρο παραμένει ασαφές, γερμανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπήρξε διαμάχη μεταξύ μητέρας και παιδιών, με αναφορές για ενδοοικογενειακή βία και χρήση μαχαιριού.

Η αστυνομία συνέλαβε αρχικά και τα δύο παιδιά, αλλά τα δύο αφέθηκαν ελεύθερα μετά την απόφαση της εισαγγελίας να μην ασκήσει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, υποβαθμίζοντας το έγκλημα σε βαριά σωματική βλάβη.

