ΚΟΣΜΟΣ

11.10.2025 07:57

Μεξικό: Τουλάχιστον 23 νεκροί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις (Photos/Videos)

11.10.2025 07:57
mexico_floods
Φωτογραφία αρχείου

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων οι οποίες πλήττουν τη χώρα από προχθές Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές σε διάφορες πολιτείες της χώρας χθες Παρασκευή.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία του Μεξικού, σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις σε 31 από τις 32 πολιτείες της χώρας, ιδιαίτερα στις Βερακρούς (ανατολικά), Κερέταρο και Ιδάλγο (κεντρικά) και Σαν Λουίς Ποτοσί (κεντρικά-βόρεια).

Στην πολιτεία Ιδάλγο καταγράφτηκαν 16 θάνατοι κι υπέστησαν ζημιές 1.000 κατοικίες. Στην πολιτεία Πουέμπλα (νοτιοανατολικά) οι αρχές έκαναν λόγο για πέντε νεκρούς, 11 αγνοούμενους και 80.000 πλημμυροπαθείς.

Στην Κερέταρο, οι Αρχές έκαναν λόγο για νεκρό παιδί· στη Βερακρούς, έχασε τη ζωή του αστυνομικός.

«Εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε τον πληθυσμό, να ανοίξουμε ξανά δρόμους και να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση. Παραμένουμε σε επαγρύπνηση», σημείωσε μέσω X η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ, έπειτα από σύσκεψη που οργάνωσε ψηφιακά με μέλη της κυβέρνησής της και αξιωματούχους των πολιτειών που πλήττονται.

Οι ένοπλες δυνάμεις κλήθηκαν να προσφέρουν υποστήριξη.

Η τροπική καταιγίδα Ρέιμοντ, που κινείται κατά μήκος των μεξικανικών ακτών στον Ειρηνικό, προκαλεί τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Ακολουθεί τον τυφώνα Πρισίλα, που διαλύθηκε αφού ενισχύθηκε στην Κατηγορία 2 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο τυφώνων (NHC).

Στον Κόλπο του Μεξικού, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ύφεση πάνω από τη χερσόνησο Γιουκατάν προκάλεσε παράλληλα νεροποντές και καταιγίδες.

Κάθε χρόνο το Μεξικό, ιδίως στις δυτικές και στις ανατολικές παράκτιες περιοχές του, αντιμετωπίζει περίοδο κυκλώνων και τυφώνων, κατά κανόνα το διάστημα μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου.

