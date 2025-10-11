Μεξικό: Τουλάχιστον 23 νεκροί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις (Photos/Videos)

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων οι οποίες πλήττουν τη χώρα από προχθές Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές σε διάφορες πολιτείες της χώρας χθες Παρασκευή.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία του Μεξικού, σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις σε 31 από τις 32 πολιτείες της χώρας, ιδιαίτερα στις Βερακρούς (ανατολικά), Κερέταρο και Ιδάλγο (κεντρικά) και Σαν Λουίς Ποτοσί (κεντρικά-βόρεια).

Oremos 🙏🏽Fuerza hermanos de Poza Rica 🙏🏽



La crecida de agua arrastró vehículos, tapó casas, personas y diversos objetos por calles de #PozaRica #Veracruz



Ante la emergencia el Ejército implementó el Plan DN-III de ayuda a la población civil y la Policía Estatal el Plan Tajín. pic.twitter.com/7ykXglh25z — Hora Cero Web (@horaceroweb) October 10, 2025

Στην πολιτεία Ιδάλγο καταγράφτηκαν 16 θάνατοι κι υπέστησαν ζημιές 1.000 κατοικίες. Στην πολιτεία Πουέμπλα (νοτιοανατολικά) οι αρχές έκαναν λόγο για πέντε νεκρούς, 11 αγνοούμενους και 80.000 πλημμυροπαθείς.

Στην Κερέταρο, οι Αρχές έκαναν λόγο για νεκρό παιδί· στη Βερακρούς, έχασε τη ζωή του αστυνομικός.

Integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Protección Civil, Conagua y CFE apoyan a las poblaciones de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro. pic.twitter.com/LTJdc25YwU October 10, 2025

«Εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε τον πληθυσμό, να ανοίξουμε ξανά δρόμους και να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση. Παραμένουμε σε επαγρύπνηση», σημείωσε μέσω X η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ, έπειτα από σύσκεψη που οργάνωσε ψηφιακά με μέλη της κυβέρνησής της και αξιωματούχους των πολιτειών που πλήττονται.

Oremos 🙏🏽Fuerza hermanos de Poza Rica 🙏🏽



La crecida de agua arrastró vehículos, tapó casas, personas y diversos objetos por calles de #PozaRica #Veracruz



Ante la emergencia el Ejército implementó el Plan DN-III de ayuda a la población civil y la Policía Estatal el Plan Tajín. pic.twitter.com/7ykXglh25z October 10, 2025

Οι ένοπλες δυνάμεις κλήθηκαν να προσφέρουν υποστήριξη.

Η τροπική καταιγίδα Ρέιμοντ, που κινείται κατά μήκος των μεξικανικών ακτών στον Ειρηνικό, προκαλεί τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Ακολουθεί τον τυφώνα Πρισίλα, που διαλύθηκε αφού ενισχύθηκε στην Κατηγορία 2 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο τυφώνων (NHC).

Στον Κόλπο του Μεξικού, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ύφεση πάνω από τη χερσόνησο Γιουκατάν προκάλεσε παράλληλα νεροποντές και καταιγίδες.

Κάθε χρόνο το Μεξικό, ιδίως στις δυτικές και στις ανατολικές παράκτιες περιοχές του, αντιμετωπίζει περίοδο κυκλώνων και τυφώνων, κατά κανόνα το διάστημα μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Εκεχειρία στη Γάζα: Μερική αποχώρηση των IDF, επιστροφή Παλαιστινίων στον βορρά και έναρξη ανταλλαγής αιχμαλώτων

Στο στόχαστρο Ερντογάν και ο δήμαρχος της Άγκυρας – Άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών ζητά η Εισαγγελία για έρευνα σε βάρος του

Πρόσθετους δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές από τον Νοέμβριο ανακοίνωσε ο Τραμπ