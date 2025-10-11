search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 01:32
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2025 00:15

Πρόσθετους δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές από τον Νοέμβριο ανακοίνωσε ο Τραμπ

11.10.2025 00:15
dasmoi ee – new

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα επιβάλουν πρόσθετους δασμούς 100% στις εισαγωγές από την Κίνα και θα επιβάλουν ελέγχους στις εξαγωγές όλου του κρίσιμου λογισμικού που κατασκευάζεται στις ΗΠΑ από την 1η Νοεμβρίου, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «Από την 1η Νοεμβρίου 2025 (ή νωρίτερα, ανάλογα με τυχόν περαιτέρω ενέργειες ή αλλαγές που θα κάνει η Κίνα), οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα επιβάλουν δασμό 100% στην Κίνα, πέραν οποιουδήποτε δασμού που πληρώνουν επί του παρόντος».

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ στη Χιλή – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου καταγγέλλει ότι του επιτέθηκαν Ισραηλινοί έποικοι στη Δυτική Όχθη

Τενεσί: Τουλάχιστον 19 αγνοούμενοι από την ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής πυρομαχικών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spain covid
ΚΟΣΜΟΣ

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορωνοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

mansur yavas
ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο Ερντογάν και ο δήμαρχος της Άγκυρας – Άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών ζητά η Εισαγγελία για έρευνα σε βάρος του

dasmoi ee – new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόσθετους δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές από τον Νοέμβριο ανακοίνωσε ο Τραμπ

seismos xili
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ στη Χιλή – Προειδοποίηση για τσουνάμι

routsi ethniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων αφιέρωσαν τη νίκη στη Γερμανία στον Πάνο Ρούτσι: «Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Πλεον δεν θα βαρύνουν τα χρέη τους κληρονόμους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 01:07
spain covid
ΚΟΣΜΟΣ

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορωνοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

mansur yavas
ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο Ερντογάν και ο δήμαρχος της Άγκυρας – Άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών ζητά η Εισαγγελία για έρευνα σε βάρος του

dasmoi ee – new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόσθετους δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές από τον Νοέμβριο ανακοίνωσε ο Τραμπ

1 / 3