Πρόσθετους δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές από τον Νοέμβριο ανακοίνωσε ο Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα επιβάλουν πρόσθετους δασμούς 100% στις εισαγωγές από την Κίνα και θα επιβάλουν ελέγχους στις εξαγωγές όλου του κρίσιμου λογισμικού που κατασκευάζεται στις ΗΠΑ από την 1η Νοεμβρίου, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «Από την 1η Νοεμβρίου 2025 (ή νωρίτερα, ανάλογα με τυχόν περαιτέρω ενέργειες ή αλλαγές που θα κάνει η Κίνα), οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα επιβάλουν δασμό 100% στην Κίνα, πέραν οποιουδήποτε δασμού που πληρώνουν επί του παρόντος».
