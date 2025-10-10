search
ΚΟΣΜΟΣ

10.10.2025 19:03

Νέες απειλές Τραμπ για αύξηση των δασμών στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες – Στον αέρα η προγραμματισμένη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ

10.10.2025 19:03
trump 661- new

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέα «μαζική αύξηση» των δασμών στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ σε δύο εβδομάδες στη Νότια Κορέα, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Κίνα «γίνεται πολύ εχθρική», αναφερόμενος στις επιστολές που έστειλε το Πεκίνο σε όλον τον κόσμο με τις οποίες ενημερώνει ότι σχεδιάζει να επιβάλει αυστηρούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

«Κανείς δεν έχει δει κάτι σαν κι αυτό αλλά, επί της ουσίας, θα προκαλέσει συμφόρηση στις Αγορές και θα κάνει δύσκολη τη ζωή κυριολεκτικά για όλες τις χώρες του κόσμου, ιδίως για την Κίνα» υποστήριξε ο Τραμπ σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Πρόσθεσε ότι «θα αναγκαστεί να αντεπιτεθεί οικονομικά» στην Κίνα μετά τους περιορισμούς αυτούς και μία από τις επιλογές του είναι η «μαζική» αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα.

Ο Τραμπ είπε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Σι Τζινπίνγκ επειδή «δεν υπάρχει λόγος να το κάνει».

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης υποχώρησε μετά την απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα. Οι βασικοί δείκτες κατέγραφαν άνοδο στην έναρξη της συνεδρίασης, αλλά αμέσως μετά ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,30%, ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κατά 0,86% και ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 κατά 0,50%.

Την Πέμπτη η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει, με άμεση ισχύ, νέους ενισχυμένους ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογίας που σχετίζεται με τις σπάνιες γαίες, έναν τομέα που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσής της με τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Ο ασιατικός κολοσσός είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σπάνιων γαιών, υλών που είναι απαραίτητες για την ψηφιακή τεχνολογία, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ενέργεια και τον εξοπλιστικό τομέα.

