Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη μεταφορά του TikTok σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες – Πράσινο φως από τον Κινέζο πρόεδρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα την Πέμπτη που περιγράφει τους όρους μιας συμφωνίας για τη μεταβίβαση του TikTok σε έναν Αμερικανό ιδιοκτήτη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτός και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κατέληξαν σε συμφωνία που θα επιτρέψει στο TikTok να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ, διαχωρίζοντας την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης από την κινεζική εταιρεία ByteDance. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία συμμορφώνεται με τον νόμο που υποχρεώνει το κλείσιμο της εφαρμογής για τους Αμερικανούς χρήστες, στην περίπτωση που δεν είχε εκποιηθεί και πωληθεί σε έναν Αμερικανό ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με το σχέδιο, Αμερικανοί επενδυτές θα αναλάβουν την πλειονότητα των δραστηριοτήτων του TikTok και θα αναλάβουν ένα αδειοδοτημένο αντίγραφο του ισχυρού αλγορίθμου συστάσεων της εφαρμογής.

Οι αμερικανικές εταιρείες αναμένεται να κατέχουν περίπου το 80% της αμερικανικής έκδοσης της αποσχισθείσας εταιρείας, ενώ η ByteDance και οι Κινέζοι επενδυτές θα κατέχουν λιγότερο από 20%. Η νέα έκδοση του TikTok θα ελέγχεται από ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο που θα αποτελείται από ειδικούς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της εθνικής ασφάλειας, έξι εκ των οποίων Αμερικανοί, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η ομάδα Αμερικανών επενδυτών του TikTok ηγείται από τον αμερικανικό γίγαντα λογισμικού Oracle, ο οποίος θα επιβλέπει τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ, θα παρέχει υπηρεσίες cloud για την αποθήκευση δεδομένων χρηστών και θα λάβει άδεια για να αναλάβει τον έλεγχο του αλγορίθμου της εφαρμογής. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν δηλώσει ότι η ByteDance και οι Κινέζοι αξιωματούχοι δεν θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα χρηστών στις ΗΠΑ.

Μαζί με την Oracle και τον συνιδρυτή της, Larry Ellison, άλλοι επενδυτές περιλαμβάνουν την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake, τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Rupert Murdoch και τον γιο του Lachlan, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Dell computers, Michael Dell.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μίλησε με τον Σι τηλεφωνικά την Παρασκευή. «Η κλήση ήταν πολύ καλή, θα μιλήσουμε ξανά τηλεφωνικά, εκτιμούμε την έγκριση του TikTok και ανυπομονούμε να συναντηθούμε στην APEC!», έγραψε ο πρόεδρος στο κοινωνικό του δίκτυο, Truth Social.

