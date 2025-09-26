search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 00:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 00:09

Τραμπ: Δεν θα επιτρέψω την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

26.09.2025 00:09
trump 123- new

Από το Οβάλ Γραφείο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές πως δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

«Δεν επιτρέπω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Αρκετά. Ήρθε η ώρα να σταματήσει τώρα», είπε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

Η δήλωση του Τραμπ έρχεται τη στιγμή που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να μιλήσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και διαμηνύει σε όλους τους τόνους πως δεν πρόκειται να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σε Άραβες ηγέτες ότι δεν θα αφήσει το Ισραήλ να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis nea yorki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήσεις του πρωθυπουργού με Εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων

trump 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν θα επιτρέψω την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

zarouri pao123
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Ο Ζαρουρί με χατ τρικ έβαλε τους Πράσινους με το δεξί στην πρεμιέρα της League Phase

zini netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επικυρώθηκε ο διορισμός του υποψηφίου του Νετανιάχου στην ηγεσία της Σιν Μπετ

flotila
ΚΟΣΜΟΣ

Το ιταλικό ΥΠΕΞ συμβουλεύει τον στολίσκο προς τη Γάζα να μην συνεχίσει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

the-voice-new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 00:17
mitsotakis nea yorki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήσεις του πρωθυπουργού με Εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων

trump 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν θα επιτρέψω την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

zarouri pao123
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Ο Ζαρουρί με χατ τρικ έβαλε τους Πράσινους με το δεξί στην πρεμιέρα της League Phase

1 / 3