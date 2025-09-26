Τραμπ: Δεν θα επιτρέψω την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Από το Οβάλ Γραφείο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές πως δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

«Δεν επιτρέπω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Αρκετά. Ήρθε η ώρα να σταματήσει τώρα», είπε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

BREAKING — Trump says he will NOT allow Israel to annex the West Bank pic.twitter.com/n5dykAwB1B — Hümeyra Pamuk (@humeyra_pamuk) September 25, 2025

Η δήλωση του Τραμπ έρχεται τη στιγμή που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να μιλήσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και διαμηνύει σε όλους τους τόνους πως δεν πρόκειται να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος.

BREAKING: Trump:



I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow, not going to happen.



It’s been enough, it’s time to stop now. pic.twitter.com/SwZjuRqE9j — Clash Report (@clashreport) September 25, 2025

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σε Άραβες ηγέτες ότι δεν θα αφήσει το Ισραήλ να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.