Τραμπ: Δεν θα επιτρέψω την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Από το Οβάλ Γραφείο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές πως δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.
«Δεν επιτρέπω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Αρκετά. Ήρθε η ώρα να σταματήσει τώρα», είπε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.
Η δήλωση του Τραμπ έρχεται τη στιγμή που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να μιλήσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και διαμηνύει σε όλους τους τόνους πως δεν πρόκειται να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος.
Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σε Άραβες ηγέτες ότι δεν θα αφήσει το Ισραήλ να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
