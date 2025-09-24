Ο Τραμπ δεσμεύτηκε στους Άραβες ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σε Άραβες ηγέτες ότι δεν θα αφήσει το Ισραήλ να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μεταδίδει το Politico, επικαλούμενο έξι πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Δύο από τα πρόσωπα που μίλησαν στο Politico είπαν ότι ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός στο θέμα αυτό, κατά τη συνάντηση που είχε με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Δύο άλλες πηγές είπαν ότι η αμερικανική ομάδα παρουσίασε το σχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, που περιλάμβανε και την υπόσχεση ότι δεν θα προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη.

Ένα άλλο άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες σημείωσε ότι, παρά τη διαβεβαίωση του Τραμπ, μια εκεχειρία για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς δεν ήταν καν κοντά στην υλοποίηση. Δύο άλλοι που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν ότι ο Τραμπ και η ομάδα του παρουσίασαν μια λευκή βίβλο που περιγράφει το σχέδιο της κυβέρνησης για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της υπόσχεσης μη προσάρτησης και άλλων λεπτομερειών όπως η διακυβέρνηση και η μεταπολεμική ασφάλεια.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντησή του με οκτώ αραβικές χώρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών ότι ήταν η «πιο σημαντική» συνάντηση της ημέρας, αλλά έφυγε χωρίς να μιλήσει σε δημοσιογράφους και οι συμμετέχοντες δεν έχουν ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την ουσία της συνομιλίας τους.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τη συνάντηση «καρποφόρα» το βράδυ της Τρίτης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News Channel, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ερντογάν και Τραμπ έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν ξανά στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι Άραβες ηγέτες έχουν απογοητευτεί από την αντίθεση του Τραμπ στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους και τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του στην επίθεση του Νετανιάχου στη Χαμάς, η οποία επεκτάθηκε πέρα ​​από τη Γάζα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν το Ισραήλ προσπάθησε να εξοντώσει αξιωματούχους της Χαμάς όταν βρίσκονταν στο Κατάρ για ειρηνευτικές συνομιλίες. Ενόψει της συνάντησης της Τρίτης, στόχος τους ήταν να πείσουν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι οποιαδήποτε ισραηλινή εισβολή στη Δυτική Όχθη πιθανότατα θα οδηγούσε στην κατάρρευση των Συμφωνιών του Αβραάμ, δήλωσαν δύο από τα άτομα που γνωρίζουν τη συζήτηση.

Το χαρακτηριστικό επίτευγμα εξωτερικής πολιτικής της πρώτης θητείας του Τραμπ, οι συμφωνίες σηματοδότησαν την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών αραβικών εθνών.

