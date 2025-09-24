search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 18:01
ΚΟΣΜΟΣ

24.09.2025 17:05

Μακελειό σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας: Τουλάχιστον ένας νεκρός – Αυτοκτόνησε ο δράστης

24.09.2025 17:05
Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) στο Ντάλας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη New York Post, ελεύθερος σκοπευτής πυροβόλησε κρατούμενους από απόσταση και έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο δράστης περιγράφεται ως λευκός άνδρας και βρέθηκε νεκρός στην οροφή ενός κοντινού κτιρίου. Τουλάχιστον ένας κρατούμενος στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης έχασε τη ζωή του, ενώ δύο τραυματίστηκαν.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε «Οι πληροφορίες ακόμη διαμορφώνονται, αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλαπλοί τραυματισμοί και νεκροί», ανέφερε η ανάρτησή της. Το κίνητρο του δράστη παραμένει άγνωστο.

