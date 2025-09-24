Μακελειό σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας: Τουλάχιστον ένας νεκρός – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) στο Ντάλας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη New York Post, ελεύθερος σκοπευτής πυροβόλησε κρατούμενους από απόσταση και έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο δράστης περιγράφεται ως λευκός άνδρας και βρέθηκε νεκρός στην οροφή ενός κοντινού κτιρίου. Τουλάχιστον ένας κρατούμενος στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης έχασε τη ζωή του, ενώ δύο τραυματίστηκαν.

This us SICK!



A WHITE MALE (again) has reportedly opened fire at immigrants at an ice facility in Dallas, Texas.



We certainly have a problem in this country. A disgusting problem. pic.twitter.com/AEqrQzd0p7 — Brian Krassenstein (@krassenstein) September 24, 2025

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε «Οι πληροφορίες ακόμη διαμορφώνονται, αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλαπλοί τραυματισμοί και νεκροί», ανέφερε η ανάρτησή της. Το κίνητρο του δράστη παραμένει άγνωστο.

Διαβάστε επίσης

Κίνα: Καταστροφικό το πέρασμα του τυφώνα Ραγκάσα – 2 εκατομμύρια άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους, «σάρωσε» το Χονγκ Κονγκ (Photos/Video)

«Στόλος για τη Γάζα»: Προκαλεί η ισραηλινή πρεσβεία, ο «στολίσκος της Χαμάς ακολουθεί βίαιη πορεία» – «Έπλεαν σε διεθνή ύδατα», λέει το Λιμενικό (video)

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη: «Είμαστε έτοιμοι» απειλεί το ΝΑΤΟ – Για «υστερίες» μιλά η Μόσχα και απαντά με «αρκούδα» στα περί «χάρτινης τίγρης» του Τραμπ