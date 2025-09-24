Κίνα: Καταστροφικό το πέρασμα του τυφώνα Ραγκάσα – 2 εκατομμύρια άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους, «σάρωσε» το Χονγκ Κονγκ (Photos/Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σαρώνει και την Κίνα στο πέρασμά του ο τυφώνας Ραγκάσα, ο «Βασιλιάς των καταιγίδων» προκαλώντας καταστροφές και ζημιές στις κινεζικές ακτές, στο Χονγκ Κονγκ και την εκκένωση των σπιτιών τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων ανθρώπων στις κινεζικές ακτές.
Ο τυφώνας Ραγκάσα έφτασε στη νότια Κίνα, ανακοίνωσαν οι αρχές, αφού προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων στην Ταϊβάν.
«Ο Ραγκάσα έπληξε τις παράκτιες περιοχές του νησιού Χαϊλίνγκ, που βρίσκεται στην πόλη Γιανγκγιάνγκ στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας)», ανακοίνωσε η κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Weibo.
Στην Γιανγκγιάνγκ κτίρια σείονταν από τους ισχυρούς ανέμους του τυφώνα, ενώ ξηλώθηκαν πινακίδες από κτίρια και ξεριζώθηκαν δέντρα.
Λόγω του τυφώνα Ραγκάσα, του ισχυρότερου τροπικού κυκλώνα στον κόσμο φέτος, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους.
Οι ισχυροί άνεμοι του Ραγκάσα ξύπνησαν τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Associated Press, και πολλοί μπήκαν στο διαδίκτυο για να περιγράψουν τις πλημμύρες και τις ζημιές.
Περιοχές γύρω από ορισμένους ποταμούς και παραλιακούς δρόμους πλημμύρισαν, συμπεριλαμβανομένων ποδηλατοδρόμων και παιδικών χαρών. Σε πολλά εστιατόρια της προκυμαίας, τα έπιπλα σκορπίστηκαν χαοτικά από τους ανέμους.
Οι ισχυροί άνεμοι έσπασαν τμήματα της οροφής μιας πεζογέφυρας και έριξαν εκατοντάδες δέντρα σε όλη την πόλη. Ένα σκάφος προσέκρουσε στην ακτή, σπάζοντας μια σειρά από γυάλινα κιγκλιδώματα κατά μήκος της προκυμαίας.
Οι τοπικές Αρχές δήλωσαν ότι 62 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον τυφώνα, ενώ η κυβέρνηση άνοιξε 50 προσωρινά καταφύγια, εντός των οποίων 791 άτομα αναζήτησαν καταφύγιο.
Σοκαριστικό βίντεο από το Χονγκ Κονγκ καταγράφει τη στιγμή που ένα τεράστιο κύμα εισβάλλει με ορμή σε ξενοδοχείο, σπάζοντας τις γυάλινες πόρτες του.
Η ναυτιλιακή αρχή της Κίνας εξέδωσε την υψηλότερη προειδοποίηση, καθώς ο «Ραγκάσα» κατευθύνεται προς την πυκνοκατοικημένη περιοχή Δέλτα του ποταμού Περλ.
Το υπουργείο διαχείρισης έκτακτης ανάγκης έστειλε δεκάδες χιλιάδες σκηνές, κρεβάτια, φωτισμό έκτακτης ανάγκης και άλλα είδη διάσωσης στη Γκουανγκντόνγκ στην Κίνα την Τρίτη, ανέφεραν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ πάνω από 770.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους, σύμφωνα με το Reuters.
Ορισμένα καταστήματα και εστιατόρια στην επαρχία στάθμευσαν μεγάλα ενοικιαζόμενα φορτηγά μπροστά από τις βιτρίνες τους σε μια προσπάθεια να τα προστατεύσουν από την καταιγίδα, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Η ναυτική αρχή της Κίνας προειδοποίησε για υψηλό κίνδυνο πλημμυρών στη Σεντζέν, ειδικά σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.
Στο μεταξύ οι κάτοικοι πόλης της Ταϊβάν όπου 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας αναζητούσαν καταφύγιο σήμερα, καθώς υπάρχουν ανησυχίες για περαιτέρω καταστροφές αφού υπερχείλισε μία λίμνη.
Η Ταϊβάν, που πλήττεται συχνά από τυφώνες, συνήθως λαμβάνει εγκαίρως μέτρα για την προστασία των πολιτών. Ωστόσο πολλοί κάτοικοι της Γκουανγκφού, που βρίσκεται στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν, κατήγγειλαν ότι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως όταν υπερχείλισε λίμνη λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων που προκάλεσε ο Ραγκάσα.
Ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν Τσο Γιουνγκ- τάι ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για να εκτιμηθεί αν οι εντολές απομάκρυνσης των κατοίκων ήταν επαρκείς.
Στο μεταξύ ο αριθμός των αγνοούμενων μειώθηκε από 152 σε μόλις 17, αφού πολλοί άνθρωποι εντοπίστηκαν ζωντανοί.
«Πρέπει να ερευνήσουμε γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι εντολές απομάκρυνσης στις προκαθορισμένες περιοχές για χάρη των 14 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο», δήλωσε ο Τσο από την Γκουανγκφού, προτού ο αριθμός των νεκρών φτάσει τους 17.
«Στόχος δεν είναι να αποδοθούν ευθύνες, αλλά να αποκαλυφθεί η αλήθεια», πρόσθεσε.
Η πυροσβεστική υπηρεσία επεσήμανε ότι όλοι οι νεκροί και οι αγνοούμενοι εντοπίζονται στην Γκουανγκφού, όπου τα νερά κατέστρεψαν μεγάλη οδική γέφυρα που διασχίζει ποταμό.
Αξιωματούχος των υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων δήλωσε ότι, καθώς οι βροχοπτώσεις περιορίζονται και η μεγαλύτερη ποσότητα του νερού της λίμνης έχει ήδη υπερχειλίσει, δεν αναμένει να επαναληφθούν οι χθεσινές εκτεταμένες πλημμύρες.
Κατά τη χθεσινή ημέρα περίπου 5.200 άνθρωποι, το 60% των κατοίκων, αναζήτησε καταφύγιο σε υψηλότερους ορόφους στα σπίτια τους, ενώ οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους προτίμησαν να παραμείνουν με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
Η κυβέρνηση της Ταϊβάν επεσήμανε ότι το νερό που διέρρευσε από τη λίμνη έφτανε τους 60 εκατ. τόνους, αρκετή ποσότητα για να γεμίσουν περίπου 36.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.
Το νερό έφτασε στην πόλη «σαν τσουνάμι», δήλωσε κάτοικος της Γκουανγκφού που αναζήτησε καταφύγιο στον δεύτερο όροφο του κτιρίου όπου βρισκόταν. Όταν επέστρεψε σπίτι του, είδε το αυτοκίνητό του να έχει παρασυρθεί από τα νερά και να βρίσκεται στο σαλόνι του.
Οι αρχές της Ταϊβάν έχουν στείλει ομάδες διάσωσης από άλλες επαρχίες στη Χουαλιέν, ενώ ο στρατός έχει αναπτύξει εκεί 340 στρατιώτες.
Το 2009 ο τυφώνας Μορακότ προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στη νότια Ταϊβάν, ενώ προκάλεσε τον θάνατο περίπου 700 ανθρώπων.
Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον επτά ψαράδες πνίγηκαν όταν ανατράπηκε το σκάφος τους. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη επιχειρήσεις καθαρισμού, την ώρα που ένας νέος τυφώνας, ο Οπόνγκ, σχηματίζεται στην περιοχή, με τη φετινή περίοδο των τυφώνων να έχει ακόμη αρκετούς μήνες μπροστά της.
