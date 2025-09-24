Κίνα: Καταστροφικό το πέρασμα του τυφώνα Ραγκάσα – 2 εκατομμύρια άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους, «σάρωσε» το Χονγκ Κονγκ (Photos/Video)

Σαρώνει και την Κίνα στο πέρασμά του ο τυφώνας Ραγκάσα, ο «Βασιλιάς των καταιγίδων» προκαλώντας καταστροφές και ζημιές στις κινεζικές ακτές, στο Χονγκ Κονγκ και την εκκένωση των σπιτιών τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων ανθρώπων στις κινεζικές ακτές.

Ο τυφώνας Ραγκάσα έφτασε στη νότια Κίνα, ανακοίνωσαν οι αρχές, αφού προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων στην Ταϊβάν.

«Ο Ραγκάσα έπληξε τις παράκτιες περιοχές του νησιού Χαϊλίνγκ, που βρίσκεται στην πόλη Γιανγκγιάνγκ στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας)», ανακοίνωσε η κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Weibo.

Στην Γιανγκγιάνγκ κτίρια σείονταν από τους ισχυρούς ανέμους του τυφώνα, ενώ ξηλώθηκαν πινακίδες από κτίρια και ξεριζώθηκαν δέντρα.

🚨BREAKING: 🇨🇳 Typhoon Ragasa has caused severe flooding in southern China, with cities and roads submerged. People have been forced to flee to safer places.

pic.twitter.com/HWnACXB4wP — Right Journal (@Right_Journal) September 24, 2025

Λόγω του τυφώνα Ραγκάσα, του ισχυρότερου τροπικού κυκλώνα στον κόσμο φέτος, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους.

Hong Kong streets flood as powerful Typhoon Ragasa churns toward landfall https://t.co/oq3TNowsIQ — J,siebert (@Jsiebert362522) September 24, 2025

Οι ισχυροί άνεμοι του Ραγκάσα ξύπνησαν τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Associated Press, και πολλοί μπήκαν στο διαδίκτυο για να περιγράψουν τις πλημμύρες και τις ζημιές.

Super Typhoon Ragasa, one of the strongest in years, whipped waves taller than lampposts onto Hong Kong promenades and halted life on the southern Chinese coast early Wednesday after leaving deadly destruction in Taiwan and the Philippines. pic.twitter.com/Vl00czLG4t September 24, 2025

Περιοχές γύρω από ορισμένους ποταμούς και παραλιακούς δρόμους πλημμύρισαν, συμπεριλαμβανομένων ποδηλατοδρόμων και παιδικών χαρών. Σε πολλά εστιατόρια της προκυμαίας, τα έπιπλα σκορπίστηκαν χαοτικά από τους ανέμους.

Fierce winds, pounding rain and high seas battered Hong Kong on Wednesday as Super Typhoon Ragasa headed into southern China after causing a lake burst that killed at least 14 people in Taiwanhttps://t.co/bPnAqMUP6x pic.twitter.com/5TL4jYXstB — AFP News Agency (@AFP) September 24, 2025





Οι ισχυροί άνεμοι έσπασαν τμήματα της οροφής μιας πεζογέφυρας και έριξαν εκατοντάδες δέντρα σε όλη την πόλη. Ένα σκάφος προσέκρουσε στην ακτή, σπάζοντας μια σειρά από γυάλινα κιγκλιδώματα κατά μήκος της προκυμαίας.

Οι τοπικές Αρχές δήλωσαν ότι 62 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον τυφώνα, ενώ η κυβέρνηση άνοιξε 50 προσωρινά καταφύγια, εντός των οποίων 791 άτομα αναζήτησαν καταφύγιο.

Super Typhoon Ragasa: Hong Kong’s coastal, low-lying areas hit by floodwaters



Authorities say that as of 3pm, they had received 16 flooding reports as river swells over banks, streets and promenadeshttps://t.co/MACvHEnalz pic.twitter.com/QTpDNL0AFe — Bien Perez (@BienPerez) September 24, 2025



Σοκαριστικό βίντεο από το Χονγκ Κονγκ καταγράφει τη στιγμή που ένα τεράστιο κύμα εισβάλλει με ορμή σε ξενοδοχείο, σπάζοντας τις γυάλινες πόρτες του.

Κίνα: O «Ραγκάσα» κατευθύνεται προς την περιοχή Δέλτα του ποταμού Περλ

Η ναυτιλιακή αρχή της Κίνας εξέδωσε την υψηλότερη προειδοποίηση, καθώς ο «Ραγκάσα» κατευθύνεται προς την πυκνοκατοικημένη περιοχή Δέλτα του ποταμού Περλ.

Το υπουργείο διαχείρισης έκτακτης ανάγκης έστειλε δεκάδες χιλιάδες σκηνές, κρεβάτια, φωτισμό έκτακτης ανάγκης και άλλα είδη διάσωσης στη Γκουανγκντόνγκ στην Κίνα την Τρίτη, ανέφεραν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ πάνω από 770.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους, σύμφωνα με το Reuters.

At 12:00 Wednesday, Jiangmen in South China’s Guangdong Province logged its strongest wind on record, with a local station measuring gusts of 67 m/s (above Beaufort scale 17). With the Typhoon #Ragasa coinciding with astronomical tide, some waters may see huge waves. The city has… pic.twitter.com/zFParIKxgd — Global Times (@globaltimesnews) September 24, 2025

Ορισμένα καταστήματα και εστιατόρια στην επαρχία στάθμευσαν μεγάλα ενοικιαζόμενα φορτηγά μπροστά από τις βιτρίνες τους σε μια προσπάθεια να τα προστατεύσουν από την καταιγίδα, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η ναυτική αρχή της Κίνας προειδοποίησε για υψηλό κίνδυνο πλημμυρών στη Σεντζέν, ειδικά σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Typhoon Ragasa, one of the strongest in years, whipped waves taller than lampposts onto Hong Kong promenades and turned seas rough on the southern Chinese coast on Wednesday after leaving deadly destruction in Taiwan and the Philippines.https://t.co/JEzLKJGmGU — ABC News 4 (@ABCNews4) September 24, 2025

17 νεκροί στην Ταϊβάν, αρκετοί αγνοούμενοι

Στο μεταξύ οι κάτοικοι πόλης της Ταϊβάν όπου 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας αναζητούσαν καταφύγιο σήμερα, καθώς υπάρχουν ανησυχίες για περαιτέρω καταστροφές αφού υπερχείλισε μία λίμνη.

Η Ταϊβάν, που πλήττεται συχνά από τυφώνες, συνήθως λαμβάνει εγκαίρως μέτρα για την προστασία των πολιτών. Ωστόσο πολλοί κάτοικοι της Γκουανγκφού, που βρίσκεται στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν, κατήγγειλαν ότι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως όταν υπερχείλισε λίμνη λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων που προκάλεσε ο Ραγκάσα.

🚨 At least 14 people were killed and more than 120 missing after Typhoon Ragasa triggered floods in Taiwan



➡️ Authorities also evacuated more than 3,000 people to a safe location from Guangfu, Fenglin and Wanrong townships



More here 🔗 https://t.co/46bJ3vmuAx pic.twitter.com/9RDEYmzoAQ — Anadolu English (@anadoluagency) September 24, 2025

Αναθεώρηση του αριθμού των αγνοούμενων

Ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν Τσο Γιουνγκ- τάι ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για να εκτιμηθεί αν οι εντολές απομάκρυνσης των κατοίκων ήταν επαρκείς.

Στο μεταξύ ο αριθμός των αγνοούμενων μειώθηκε από 152 σε μόλις 17, αφού πολλοί άνθρωποι εντοπίστηκαν ζωντανοί.

«Πρέπει να ερευνήσουμε γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι εντολές απομάκρυνσης στις προκαθορισμένες περιοχές για χάρη των 14 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο», δήλωσε ο Τσο από την Γκουανγκφού, προτού ο αριθμός των νεκρών φτάσει τους 17.

«Στόχος δεν είναι να αποδοθούν ευθύνες, αλλά να αποκαλυφθεί η αλήθεια», πρόσθεσε.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επεσήμανε ότι όλοι οι νεκροί και οι αγνοούμενοι εντοπίζονται στην Γκουανγκφού, όπου τα νερά κατέστρεψαν μεγάλη οδική γέφυρα που διασχίζει ποταμό.

At least 14 people were killed when a decades-old lake barrier burst in Taiwan, a government official said Wednesday, after Super Typhoon Ragasa pounded the island with torrential rainshttps://t.co/GDxlN5aUGD



🎥 CCTV footage of flooded bridge in Taiwan's Hualien after lake… pic.twitter.com/VtVwwpmlV2 — AFP News Agency (@AFP) September 24, 2025

Αξιωματούχος των υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων δήλωσε ότι, καθώς οι βροχοπτώσεις περιορίζονται και η μεγαλύτερη ποσότητα του νερού της λίμνης έχει ήδη υπερχειλίσει, δεν αναμένει να επαναληφθούν οι χθεσινές εκτεταμένες πλημμύρες.

Κατά τη χθεσινή ημέρα περίπου 5.200 άνθρωποι, το 60% των κατοίκων, αναζήτησε καταφύγιο σε υψηλότερους ορόφους στα σπίτια τους, ενώ οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους προτίμησαν να παραμείνουν με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν επεσήμανε ότι το νερό που διέρρευσε από τη λίμνη έφτανε τους 60 εκατ. τόνους, αρκετή ποσότητα για να γεμίσουν περίπου 36.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.

Το νερό έφτασε στην πόλη «σαν τσουνάμι», δήλωσε κάτοικος της Γκουανγκφού που αναζήτησε καταφύγιο στον δεύτερο όροφο του κτιρίου όπου βρισκόταν. Όταν επέστρεψε σπίτι του, είδε το αυτοκίνητό του να έχει παρασυρθεί από τα νερά και να βρίσκεται στο σαλόνι του.

Οι αρχές της Ταϊβάν έχουν στείλει ομάδες διάσωσης από άλλες επαρχίες στη Χουαλιέν, ενώ ο στρατός έχει αναπτύξει εκεί 340 στρατιώτες.

Το 2009 ο τυφώνας Μορακότ προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στη νότια Ταϊβάν, ενώ προκάλεσε τον θάνατο περίπου 700 ανθρώπων.

Τουλάχιστον 7 νεκροί στις Φιλιππίνες

Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον επτά ψαράδες πνίγηκαν όταν ανατράπηκε το σκάφος τους. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη επιχειρήσεις καθαρισμού, την ώρα που ένας νέος τυφώνας, ο Οπόνγκ, σχηματίζεται στην περιοχή, με τη φετινή περίοδο των τυφώνων να έχει ακόμη αρκετούς μήνες μπροστά της.

Διαβάστε επίσης:

«Είναι σαν ταινία τρόμου»: Έμφραγμα στα νοσοκομεία της Γάζας – Δεκάδες νεκροί σε λίγες ώρες

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη: «Είμαστε έτοιμοι» απειλεί το ΝΑΤΟ, για «υστερίες» μιλά η Μόσχα και απαντά με «αρκούδα» στα περί «χάρτινης τίγρης» του Τραμπ

Σοκαριστικό βίντεο: Τεράστια κύματα από τον υπερτυφώνα «ορμάνε» σε ξενοδοχείο στο Χονγκ Κονγκ