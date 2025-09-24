Με το δάχτυλο στη σκανδάλη: «Είμαστε έτοιμοι» απειλεί το ΝΑΤΟ, για «υστερίες» μιλά η Μόσχα – «Είμαστε αρκούδα» απαντά στα περί «χάρτινης τίγρης» του Τραμπ

Οι επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών του ΝΑΤΟ από ρωσικά μαχητικά και drones έχουν ανεβάσει επικίνδυνα το θερμόμετρο: η συμμαχία καλείται τώρα να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να περιορίζεται σε αναχαιτίσεις ή θα τραβήξει τη γραμμή — ακόμη και με κατάρριψη — ρισκάροντας άμεση κλιμάκωση, γράφει το Politico.

Χώρες όπως η Πολωνία και η Σουηδία ζητούν πιο αποφασιστική δράση, άλλες φοβούνται το ξέσπασμα ευρύτερης σύγκρουσης, και στο παρασκήνιο αιωρείται η αβεβαιότητα για το πώς θα αντιδράσει η Ουάσιγκτον υπό την κυβέρνηση Τραμπ — μια συνθήκη που καθιστά κάθε απόφαση εξαιρετικά φορτισμένη και επικίνδυνη.

NATO has a finger on the trigger as it decides how to respond to Russia’s airspace violations. https://t.co/SWls1CfrPD — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 24, 2025

Την Παρασκευή, τρία ρωσικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά προτού αναχαιτιστούν από μαχητικά του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων ιταλικά F-35 που συμμετέχουν στην ενισχυμένη αποστολή αεροπορικής αστυνόμευσης της Βαλτικής. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ρωσικά drones εισήλθαν στην Πολωνία και τουλάχιστον τρία καταρρίφθηκαν μετά την αντίδραση πολωνικών F-16 και ολλανδικών F-35.

«Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα αναγκαία στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να αμυνθούμε», ανέφεραν οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη.

Η Μόσχα επιμένει ότι δεν έχει κάνει τίποτα λάθος.

Αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων η Πολωνία και η Σουηδία, προειδοποιούν πλέον ότι είναι έτοιμες να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριό τους χώρο.

Όμως, σύμφωνα με τον Charly Salonius-Pasternak, διευθύνοντα σύμβουλο του think tank Nordic West Office με έδρα το Ελσίνκι, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ Μόσχας και ΝΑΤΟ. «Η Ρωσία έχει πει ότι θεωρεί πως βρίσκεται σε στρατιωτική σύγκρουση μαζί μας και με τη Δύση. Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι και γι’ αυτό οι κανόνες εμπλοκής μας είναι διαφορετικοί», είπε.

Το Politico παραθέτει μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων και επιχειρεί να απαντήσει.

Ποιοι είναι οι κανόνες εμπλοκής του ΝΑΤΟ;





Οι κανόνες εμπλοκής της συμμαχίας είναι απόρρητοι.

Ορίζουν «τι μπορεί να κάνει ο στρατός σε κάθε δεδομένη κατάσταση, που σημαίνει ότι διαφέρουν πολύ ανάλογα με την αποστολή ή την επιχείρηση», εξήγησε η Oana Lungescu, πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ και νυν διακεκριμένη ερευνήτρια στο think tank Royal United Services Institute στο Λονδίνο.

Οι κανόνες εμπλοκής πρέπει να είναι σύμφωνοι με την πολιτική καθοδήγηση της συμμαχίας, πρόσθεσε. «Για το ΝΑΤΟ, η βασική πολιτική καθοδήγηση είναι ότι πρόκειται για μια αμυντική συμμαχία, της οποίας ο στόχος είναι να αποτρέπει την επιθετικότητα και να αποφεύγει οποιαδήποτε σύγκρουση, και αν αυτό αποτύχει, να αμύνεται και να την νικά».

Εγκρίνονται από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC), στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Εφαρμόζονται από τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή Ευρώπης (SACEUR), που είναι σήμερα ο στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Alexus Grynkewich, ο οποίος διοικεί επίσης τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Όπως κάθε πολιτική απόφαση στη συμμαχία, οι κανόνες εμπλοκής απαιτούν συναίνεση.

Τι γίνεται με τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις;



Οι κανόνες εμπλοκής του ΝΑΤΟ δεν εμποδίζουν τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις στο έδαφός τους, όταν βρίσκονται υπό εθνική διοίκηση.

Την Τρίτη, η Λιθουανία υιοθέτησε νέους κανόνες που επιτρέπουν στον στρατό της να αντιδρά σε παραβιάσεις του εναέριου χώρου «νωρίτερα και ταχύτερα». Η Ρουμανία, της οποίας ο εναέριος χώρος παραβιάστηκε πολλές φορές από ρωσικά drones τους τελευταίους μήνες, συγκαλεί την Πέμπτη το Ανώτατο Αμυντικό Συμβούλιό της για να ορίσει τους κανόνες εμπλοκής σε περίπτωση νέων εισβολών από drones ή επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν κίνδυνοι αν η μονομερής ενέργεια μιας χώρας οδηγήσει σε κλιμάκωση, όπως υπαινίχθηκε τη Δευτέρα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε απόφαση που στοχεύει στην καταστροφή αντικειμένων που μπορεί να μας απειλήσουν, όπως ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη», είπε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας όμως ότι πρέπει επίσης να υπάρξει κάποια συναίνεση μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

«Πρέπει να είμαι 100% βέβαιος … ότι όλοι οι σύμμαχοί μας θα το αντιμετωπίσουν με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως εμείς. Πρέπει να είμαι 100% βέβαιος ότι όταν η σύγκρουση εισέλθει σε μια τόσο οξεία φάση, δεν θα είμαστε μόνοι σε αυτό», συνέχισε ο Πολωνός πρωθυπουργός. «Πρέπει να σκεφτούμε διπλά πριν αποφασίσουμε ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια πολύ οξεία φάση της σύγκρουσης».

Αυτό το σενάριο, ωστόσο, δεν θα ίσχυε για την κατάσταση της Παρασκευής πάνω από την Εσθονία, επειδή τα κράτη της Βαλτικής δεν διαθέτουν δικούς τους στόλους μαχητικών αεροσκαφών και βασίζονται στις αποστολές αεροπορικής αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με έναν πρώην αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, είναι ακριβώς επειδή η Εσθονία δεν διαθέτει δικά της πολεμικά αεροσκάφη που η Ρωσία παραβίασε τον εναέριό της χώρο: «Αν η παραβίαση είχε γίνει πάνω από τη Φινλανδία, οι Φινλανδοί θα μπορούσαν να αποφασίσουν να την καταρρίψουν. Στον εναέριο χώρο της Βαλτικής, είμαστε υποχρεωμένοι να ανεβαίνουμε στην αλυσίδα διοίκησης του ΝΑΤΟ».

Γιατί το ΝΑΤΟ δεν κατέρριψε τα ρωσικά μαχητικά;



Υπάρχουν διάφοροι λόγοι — τόσο πολιτικοί όσο και στρατιωτικοί — για τους οποίους τα μαχητικά του ΝΑΤΟ δεν κατέρριψαν τα ρωσικά MiG-31 την περασμένη εβδομάδα.

«Οι αποφάσεις για το αν θα εμπλακούμε σε κατάρριψη αεροσκαφών … βασίζονται πάντα στις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την απειλή που θέτει το αεροσκάφος», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι «δεν εντοπίστηκε άμεση απειλή» στην Εσθονία.

Η τοποθέτησή του επανέλαβε αυτήν της πρωθυπουργού της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, η οποία είπε ότι «υπάρχουν σίγουρα διάφορες παράμετροι για τη χρήση βίας», υπονοώντας ότι το περιστατικό της Παρασκευής δεν το απαιτούσε, παρά τον προφανώς σκόπιμο χαρακτήρα του.

Η αντίδραση του ΝΑΤΟ ήταν σύμφωνη με τις διαδικασίες, δήλωσε ο πρώην αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Εσθονίας, Jaak Tarien, σε τοπικά μέσα, προσθέτοντας ότι η χρήση βίας δεν εφαρμόζεται άμεσα σε καιρό ειρήνης, με την παραδοχή ότι οι παραβιάσεις μπορεί να είναι λάθος.

Σύμφωνα με τον Mykola Bielieskov, Ουκρανό στρατιωτικό αναλυτή και ερευνητή στο Εθνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών της Ουκρανίας, τόσο ο κίνδυνος κλιμάκωσης όσο και η αβεβαιότητα για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ έπαιξαν ρόλο στον τρόπο που αντέδρασε το ΝΑΤΟ.

«Κανείς δεν θα ξεκινήσει τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εξαιτίας αυτού», είπε. Οι ευρωπαϊκές χώρες «πιστεύουν ότι το ΝΑΤΟ συγκρατείται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα για την αντίδραση και τη θέση των ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ».

Εξετάζουν οι χώρες του ΝΑΤΟ αλλαγή των κανόνων εμπλοκής;



Δεν είναι σαφές αν οι τρέχοντες κανόνες εμπλοκής επιτρέπουν στα μαχητικά του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη — και αν ναι, υπό ποιες συνθήκες.

Στη συμμαχία, η γενική αίσθηση είναι ότι οι αμυντικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ είναι επαρκείς.

«Θα υπάρξουν πολλές συζητήσεις» μετά την Εσθονία, είπε ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ που μίλησε ανώνυμα, «αλλά δεν υπήρξε αίσθηση ότι μείναμε πίσω».

Συνεχίζεται η συζήτηση για το αν πρέπει να αυστηροποιηθούν οι κανόνες για τις αποστολές αεροπορικής αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ. «Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στο ΝΑΤΟ σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα και τις απαντήσεις. Είναι σημαντικό η Ρωσία να αλλάξει συμπεριφορά», είπε ένας ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ.

Ανώτατοι αξιωματούχοι στην Εσθονία, τη Λιθουανία και την Τσεχία ζητούν πιο αποφασιστική απάντηση την επόμενη φορά που η Ρωσία θα δοκιμάσει το ΝΑΤΟ, δηλαδή την κατάρριψη ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών. «Πρέπει να απαντήσουμε ανάλογα, συμπεριλαμβανομένης πιθανής κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών», δήλωσε ο Τσέχος πρόεδρος Πέτρ Πάβελ.

Μιλώντας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ερωτήθηκε αν πιστεύει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο. «Ναι, το πιστεύω», απάντησε.

«Roger that», απάντησε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

Πώς θα μπορούσε το ΝΑΤΟ να αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής;



Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αλλαγή των κανόνων εμπλοκής θα πρέπει να περάσει από το NAC, όπου οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ λαμβάνουν συναίνεση στηριζόμενη σε στρατιωτικές εισηγήσεις και συζητήσεις με τον SACEUR Grynkewich.

Ωστόσο, από την έναρξη του πολέμου πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, ο SACEUR έχει περισσότερη εξουσία να κάνει προσαρμογές χωρίς να περνά από το NAC — όπως η αποστολή περισσότερων πλοίων ή αεροπλάνων σε μια δεδομένη περιοχή.

«Τα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκαν στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Αυτά τα σχέδια … συνεχίζουν να προσαρμόζονται, κάτι που δίνει επίσης στον SACEUR σημαντική εξουσία για το πώς χρησιμοποιεί τα μέσα και τις δυνάμεις», είπε η Lungescu, η πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Τι συνέβη την τελευταία φορά που χώρα του ΝΑΤΟ κατέρριψε ρωσικό αεροσκάφος;



Το 2015, η Τουρκία κατέρριψε ένα ρωσικό Sukhoi-24M κοντά στα τουρκοσυριακά σύνορα μετά από παραβίαση 17 δευτερολέπτων του εναέριου χώρου της και αφού είχαν προηγηθεί αρκετές προειδοποιήσεις.

Καθοριστικής σημασίας, ωστόσο, ήταν ότι αυτό δεν ήταν μέρος αποστολής του ΝΑΤΟ — σε αντίθεση με το περιστατικό της Παρασκευής — αλλά υπό εθνική αρμοδιότητα. «Διέθεταν τη δική τους πολεμική αεροπορία και έλαβαν την απόφαση εθνικά και ενημέρωσαν τους συμμάχους (λεπτομερώς) εκ των υστέρων. Αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό», είπε ο ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ.

Η Άγκυρα ενεργοποίησε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ και έπαιξε την ηχητική προειδοποίηση στο NAC, το οποίο εξέδωσε στη συνέχεια δήλωση. Έπειτα, η στρατιωτική συμμαχία βοήθησε την Τουρκία να παρακολουθεί τον εναέριό της χώρο με περισσότερα αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης AWACS.

Σύμφωνα με τον Tarien από την Εσθονία, το περιστατικό είχε συνέπειες: η Μόσχα επέβαλε εμπορικές κυρώσεις στην Άγκυρα, και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τελικά ζήτησε συγγνώμη.

Ωστόσο, τα ρωσικά αεροσκάφη σταμάτησαν να πετούν στον τουρκικό εναέριο χώρο, καταλήγει το Politico στο δημοσίευμά του.

Ξεχειλίζει «ειρωνεία» ο Πεσκόφ: Δεν είμαστε τίγρης, είμαστε αρκούδα – Έχετε δει ποτέ «χάρτινη αρκούδα»;

Δηκτικά σχολίασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Ρωσία στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά και τα όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αναφερόμενος στον χαρακτηρισμό του Ντόναλντ Τραμπ πως η Ρωσία – λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου και των οικονομικών προβλημάτων – είναι πλέον μια «χάρτινη τίγρης», ο Ντμίτρι Πεσκόφ αστειεύτηκε λέγοντας πως η Ρωσία παραδοσιακά συγκρίνεται περισσότερο με αρκούδα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στη ρωσική οικονομική εφημερίδα RBK, ο Πεσκόφ δήλωσε: «Η Ρωσία δεν είναι τίγρης. Συνήθως συνδέεται με την αρκούδα. Και δεν υπάρχουν “χάρτινες αρκούδες”, η Ρωσία είναι πραγματική αρκούδα».

The Kremlin's response to Donald Trump's remarks about Russia at the UN. Dmitry Peskov: Russia is not a “paper tiger,” but a real bear. pic.twitter.com/PRcC0ijOdL — Defence24com (@Defence24eng) September 24, 2025

Μιλώντας για τη ρωσική οικονομία, πρόσθεσε ότι έχει προσαρμοστεί στην εξελισσόμενη σύγκρουση και όχι μόνο έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της αλλά προμηθεύει και τον στρατό με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ωστόσο παραδέχτηκε πως βρίσκεται αντιμέτωπη με προβλήματα, τα οποία επιδεινώνονται από τις άνευ προηγουμένου δυτικές κυρώσεις.

Ο Τραμπ είναι «επιχειρηματίας», σχολίασε με νόημα ο Πεσκόφ, αφήνοντας να εννοηθεί πως στόχος του προέδρου των ΗΠΑ είναι να οδηγήσει τον κόσμο στο να αγοράζει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε υψηλότερες τιμές. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «εκτιμά ιδιαίτερα» τις προσπάθειες του Τραμπ να μεσολαβήσει στη σύγκρουση, περιγράφοντας τη μεταξύ τους σχέση ως «θερμή».

Σχετικά με τις συνομιλίες Ρωσίας – ΗΠΑ, ο Πεσκόφ δήλωσε πως προχωρούν αργά, επειδή η Ουάσιγκτον συνδέει την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων με την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε ειρηνική διευθέτηση, ενώ η κατάσταση στο πεδίο για το Κίεβο «επιδεινώνεται». «Η δυναμική δείχνει ότι όσοι δεν θέλουν να διαπραγματευτούν σήμερα, θα βρεθούν σε πολύ χειρότερη θέση αύριο ή μεθαύριο», προειδοποίησε.

Με φόντο και τις δηλώσεις Τραμπ στη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως το Κίεβο «μπορεί να πολεμήσει και να ανακτήσει ολόκληρη την Ουκρανία εφόσον συνεχίζεται η στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως «δεν υπάρχει εναλλακτική για τη Ρωσία πέρα από τη συνέχιση των επιχειρήσεων στην Ουκρανία».

«Συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική μας επιχείρηση για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να πετύχουμε τους στόχους που έχει θέσει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το Κρεμλίνο ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα της Ουκρανίας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι το Κίεβο μπορεί να ανακτήσει όλα τα κατεχόμενα εδάφη. Συγκεκριμένα είπε πως είναι «μεγάλο λάθος» η «πεποίθηση» ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τις περιοχές που έχει καταλάβει η Ρωσία.

Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «υστερίες» τις κατηγορίες για την διείσδυση ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ, μία ημέρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Συμμαχία θα πρέπει να καταρρίπτει τα ρωσικά αεροσκάφη σε περίπτωση παραβίασης.

«Υπάρχει τέτοια υστερία για τους στρατιωτικούς μας πιλότους που υποτίθεται ότι παραβίασαν ορισμένους κανόνες και εισέβαλαν σε εναέριο χώρο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι «αβάσιμοι», υποστήριξε κατά την διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Η πολεμική μας αεροπορία σέβεται όλους τους αεροπορικούς κανόνες και ρυθμίσεις», διαβεβαίωσε.

Έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους λαούς μας αν διαπιστωθεί απειλή, λέει ο διοικητής των Δυνάμεων της Ευρώπης του ΝΑΤΟ

«Σε περίπτωση αποδεδειγμένης απειλής, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους λαούς μας», δηλώνει ο Ανώτατος Διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ (SACEUR) στην Ευρώπη Αλέξους Γκρίνκεβιτς. Ο Αμερικανός πτέραρχος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο Ιανουάριο και επισκέπτεται από σήμερα τον νέο αρχηγό ΓΕΕΘΑ της Γαλλίας, στρατηγό Φαμπιάν Μαντόν, σε συνέντευξή του στην γαλλική εφημερίδα Le Monde, αναφέρθηκε στα μέτρα και τις στρατηγικές της Ατλαντικής Συμμαχίας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων απειλών κατά των κρατών-μελών της.



Ειδικότερα, απαντώντας στο ερώτημα «πολλοί Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η Ρωσία στέλνει drones και μαχητικά στον εναέριο χώρο κρατών του ΝΑΤΟ όποτε το θελήσει. Τι τους απαντάτε;» αναφέρει τα εξής: «Έχουμε αποδείξει την ικανότητά μας να αναχαιτίζουμε και να καταρρίπτουμε τέτοια drones όταν εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας — όπως συνέβη στην Πολωνία στις 10 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, εφαρμόζουμε μια πιο ευέλικτη επιχειρησιακή δομή μέσω της επιχείρησης “Eastern Sentry”, που ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου. Στόχος της είναι ο συγχρονισμός της εναέριας επιτήρησης και της αντιαεροπορικής άμυνας σε όλο το ανατολικό μέτωπο του ΝΑΤΟ. Πλέον, δεν αρκεί να διασφαλίζουμε την τάξη στα σύνορά μας. Απαιτείται μια συνολική προσέγγιση. Τα drones είναι προτεραιότητά μας και πιστεύουμε ότι θα αναπτύξουμε σύντομα πιο ισχυρές δυνατότητες αναχαίτισής τους. Η απειλή είναι παρούσα και ό,τι διαφεύγει από το δίκτυο ασφαλείας μπορεί να επηρεάσει οποιαδήποτε χώρα μας».





Ερωτώμενος στη συνέχεια ο Αλέξους Γκρίνκεβιτς αν «θα μπορούσε η Συμμαχία να καταρρίψει ρωσικό αεροσκάφος, όπως έκανε η Τουρκία το 2015» σημείωσε ότι η κάθε περίπτωση αξιολογείται ξεχωριστά και ότι η κατάρριψη ενός drone είναι σαφώς ευκολότερη από πολιτική και επιχειρησιακή άποψη.«Στην περίπτωση των μαχητικών αεροσκαφών, υπάρχει σαφώς μεγαλύτερος κίνδυνος κλιμάκωσης, ειδικά αν υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι σε περίπτωση αποδεδειγμένης απειλής, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των λαών μας».



Απαντώντας στην συνέχεια στο ερώτημα αν οι ΗΠΑ θα πρέπει να διατηρήσουν την παρούσα στρατιωτική τους παρουσία στην Ευρώπη» ο Αμερικανός Ανώτατος Διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη δηλώνει τα εξής: «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενική επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας παγκοσμίως. Ως διοικητής στην Ευρώπη, καταθέτω εισηγήσεις, αλλά η τελική απόφαση είναι πολιτική. Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν περισσότερα, καθώς η Κίνα και η περιοχή Ινδο-Ειρηνικού συνιστούν πλέον πραγματική στρατιωτική πρόκληση. Θα υπάρξουν προσαρμογές στην Ευρώπη, αλλά σε συνεννόηση με τους συμμάχους μας. Δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις».



Στο ερώτημα τι πιστεύει για την ρωσική επιθετικότητα, ο Αλέξους Γκρίνκεβτς, του οποίου ο πατέρας έφτασε στις ΗΠΑ μετανάστης από την Λευκορωσία, λέει τα εξής: «Μεγάλωσα την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και μπήκα στην Αεροπορία λόγω της σοβιετικής απειλής και της πίστης μου στις ελευθερίες μας. Η σημερινή Ρωσία λειτουργεί διαφορετικά: η ανώτερη διοίκησή της ενθαρρύνει, με κίνητρα, τους κατώτερους διοικητές να παίρνουν πρωτοβουλίες, ακόμα και ριψοκίνδυνες. Αυτό οδηγεί σε απερίσκεπτες ενέργειες — όπως έχουμε δει τελευταία. Κάνουν πράγματα που εμείς δεν θα κάναμε ποτέ χωρίς πρώτα να εξετάσουμε το ενδεχόμενο απωλειών».

Διαβάστε επίσης:

Σοκαριστικό βίντεο: Τεράστια κύματα από τον υπερτυφώνα «ορμάνε» σε ξενοδοχείο στο Χονγκ Κονγκ

Ο Δήμαρχος του Λονδίνου «σφάζει» Τραμπ για την επίθεση που του έκανε: «Είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός»

Η Ιταλία στέλνει φρεγάτα για προστασία στα μέλη του Global Sumud Flottilla που κατευθύνονται στη Γάζα