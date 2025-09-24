search
24.09.2025 14:44

Η Ιταλία στέλνει φρεγάτα για προστασία στα μέλη του Global Sumud Flottilla που κατευθύνονται στη Γάζα

24.09.2025 14:44
global_sumud _flotilla_new

O Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο ανακοίνωσε ότι ήδη έδωσε εντολή η ιταλική φρεγάτα Fasan να μεταβεί στην περιοχή όπου βρίσκονται τα πλοιάρια του στολίσκου της αποστολής Global Sumud Flottilla.

H φρεγάτα έπλεε βορεια της Κρήτης, στο πλαίσιο της αποστολής «Ασφαλής Θάλασσα». Όπως δήλωσε ο Ιταλός υπουργός, «ο στόχος είναι η Fasan να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ιταλών πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο“. Στην αποστολή συμμετέχουν μέλη του ιταλικού κοινοβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου.

Το πλοίο του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού μεταβαίνει ήδη στην περιοχή και, όπως ειπε ο Κροζέτο, «ενημερώθηκε σχετικά ο στρατιωτικός ακόλουθος της Ισραηλινής πρεσβείας στην Ιταλία».

Διαβάστε επίσης:

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Συνελήφθη ένας άνδρας στη Βρετανία

Γαλλία: 14χρονος μαθητής, οπαδός του ναζισμού, μαχαίρωσε καθηγήτρια στο πρόσωπο

«Στόλος για τη Γάζα»: Προκαλεί η ισραηλινή πρεσβεία, ο «στολίσκος της Χαμάς ακολουθεί βίαιη πορεία» – «Έπλεαν σε διεθνή ύδατα», λέει το Λιμενικό (video)

Αύριο, ο υπουργός Άμυνας αναμένεται να παρέμβει στην Γερουσία για να πληροφορήσει τα μέλη της σχετικά με τις κινήσεις της κυβέρνησης Μελόνι.

