ΚΟΣΜΟΣ

24.09.2025 14:58

Σοκαριστικό βίντεο: Τεράστια κύματα από τον υπερτυφώνα «ορμάνε» σε ξενοδοχείο στο Χονγκ Κονγκ

24.09.2025 14:58
hong-kong-tyfwnas-xenodoxeio
Photo: YouTube

Σοκάρει το βίντεο που δείχνει τεράστιο κύμα να «χτυπάει» ξενοδοχείο στο Χονγκ Κονγκ, που πλήττεται από τον υπερτυφώνα Ραγκάσα, όπως και η ηπειρωτική Κίνα και η Ταϊβάν.

Το τεράστιο κύμα κατέστρεψε τις γυάλινες πόρτες του Fullerton Ocean Park Hotel στο Aberdeen, στο Χονγκ Κονγκ, πλημμυρίζοντας αμέσως το λόμπι.

Επικράτησε χάος, με ανθρώπους να φωνάζουν και να προσπαθούν να κρατηθούν ώστε να μην τους παρασύρει το νερό που διέλυσε το εσωτερικό του ξενοδοχείου.

Στην Ταϊβάν, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 15, ενώ 124 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, μετά την υπερχείλιση του φράγματος μιας λίμνης στην επαρχία Hualien, προκαλώντας καταστροφικές πλημμύρες.

Σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι απομακρύνθηκαν χθες το βράδυ από τα σπίτια τους στην επαρχία Guangdong, καθώς η καταιγίδα πλησιάζει την πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία της Κίνας, όπου ζουν περίπου 127 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι Αρχές σε περίπου 12 κινεζικές πόλεις έκλεισαν σχολεία, επιχειρήσεις και μεταφορικές υπηρεσίες, με την καταιγίδα να αναμένεται να φτάσει στις πόλεις Yangjiang και Zhanjiang απόψε.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο υπερτυφώνας δημιούργησε κύματα μεγαλύτερα από τους φανοστάτες κατά μήκος των παραλιακών λεωφόρων στη νότια ακτή της Κίνας, μετά τις φονικές καταστροφές στην Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες, όπου αναφέρθηκαν 10 θάνατοι.

