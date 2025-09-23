«Σάρωσε» την Ταϊβάν ο υπερτυφώνας Ραγκάσα – Νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι – Συναγερμός και στις κινεζικές ακτές (Photos/ Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
30 άνθρωποι αγνοούνται και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν της Ταϊβάν, όπου μια ορεινή τεχνητή λίμνη υπερχείλισε λόγω ενός τυφώνα, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της χώρας.
Η χώρα πλήττεται από τη Δευτέρα από τον υπερτυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος κατευθύνεται τώρα προς τις νότιες κινεζικές ακτές.
Η λίμνη, που σχηματίστηκε από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από προηγούμενες έντονες βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική Ταϊβάν, υπερχείλισε το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα) στέλνοντας ένα τείχος νερού στην πόλη Γκουανγκφού.
Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέβασε τον αριθμό των αγνοουμένων στην Χουαλιέν μετά την πλημμύρα σε 30, με δύο θανάτους να αναφέρονται στην Γκουανγκφού.
Συγκλονιστικό βίντεο από την κατάρρευση γέφυρας
Διασώστες από όλη την Ταϊβάν κατευθύνονται προς την Γκουανγκφού.
Η Ταϊβάν κατέγραψε σχεδόν 60 εκατοστά βροχόπτωσης στο ανατολικό τμήμα του νησιού λόγω του τυφώνα.
Χιλιάδες άνθρωποι είχαν ήδη απομακρυνθεί από τα χωριά τους στα βόρεια των Φιλιππίνων, ενώ σχολεία και γραφεία έκλεισαν τη Δευτέρα (22/9) και στη γειτονική Ταϊβάν.
Ο υπερτυφώνας Ραγκάσα κινούνταν με ανέμους 215 χλμ./ώρα, με ριπές που έφταναν έως και 295 χλμ./ώρα, όταν χτύπησε το νησί Πανουιτάν στα ανοιχτά της επαρχίας Καγκαγιάν το απόγευμα της 22ας Σεπτεμβρίου, όπως ανέφεραν οι μετεωρολόγοι των Φιλιππίνων.
Οι τροπικοί κυκλώνες με συνεχείς ανέμους έντασης τουλάχιστον 185 χλμ./ώρα κατηγοριοποιούνται στις Φιλιππίνες ως υπερτυφώνες, ένας χαρακτηρισμός που υιοθετήθηκε πριν από χρόνια για να υπογραμμίσει τον επείγοντα χαρακτήρα που συνδέεται με τέτοιες ακραίες καιρικές διαταραχές.
Ο Ραγκάσα κατευθύνεται δυτικά και προβλέπεται να παραμείνει στη Θάλασσα της νότιας Κίνας τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη (24/9), περνώντας νότια της Ταϊβάν και του Χονγκ Κονγκ πριν φτάσει στα ηπειρωτικά.
Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φέρντιναρντ Μάρκος Τζούνιορ, ανέστειλε τις κυβερνητικές εργασίες και όλα τα μαθήματα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στην πρωτεύουσα και σε 29 επαρχίες, στην κύρια βόρεια περιοχή Λουζόν.
Περισσότεροι από 8.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν για ασφάλεια από το Καγκαγιάν, ενώ 1.220 οδηγήθηκαν σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης στο Απάγιαο, το οποίο είναι επιρρεπές σε ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.
Οι εσωτερικές πτήσεις ανεστάλησαν στις βόρειες επαρχίες που επλήγησαν από τον τυφώνα, ενώ απαγορεύτηκε στα αλιευτικά σκάφη και στα φέριμποτ μεταξύ νησιών να αποπλεύσουν από λιμάνια λόγω της θαλασσοταραχής.
Από την πλευρά τους, οι Αρχές στις νότιες κομητείες Ταϊτούνγκ και Πινγκτούνγκ της Ταϊβάν διέταξαν διακοπή πτήσεων σε ορισμένες παράκτιες και ορεινές περιοχές, καθώς και στα νησιά Ορχιδέα και Γκριν.
Ο Ραγκάσα επέβαλε επίσης την ακύρωση των απογευματινών πτήσεων προς απομακρυσμένα νησιά και ανέστειλε διάφορες υπηρεσίες πορθμείων, ανέφερε το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
