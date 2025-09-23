«Σάρωσε» την Ταϊβάν ο υπερτυφώνας Ραγκάσα – Νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι – Συναγερμός και στις κινεζικές ακτές (Photos/ Videos)

30 άνθρωποι αγνοούνται και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν της Ταϊβάν, όπου μια ορεινή τεχνητή λίμνη υπερχείλισε λόγω ενός τυφώνα, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της χώρας.

An eyewitness described the extreme weather from Super Typhoon Ragasa — the world's most powerful tropical typhoon this year — slamming into Taiwan’s remote Orchid Island 'like the end of the world' pic.twitter.com/7pllQEB8M9 September 23, 2025

Η χώρα πλήττεται από τη Δευτέρα από τον υπερτυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος κατευθύνεται τώρα προς τις νότιες κινεζικές ακτές.

🚨🚨🚨 BREAKING: Major disaster unfolding in Guangfu Township, Hualien County in Taiwan.



The Mataian Creek landslide lake overflowed this afternoon, washing away the Mataian Bridge and flooding almost all of Guangfu Township.



Another peak is expected soon. Everyone must… pic.twitter.com/WXoDkCSSY0 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 23, 2025

Η λίμνη, που σχηματίστηκε από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από προηγούμενες έντονες βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική Ταϊβάν, υπερχείλισε το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα) στέλνοντας ένα τείχος νερού στην πόλη Γκουανγκφού.

HAPPENING NOW: The current situation in Guangfu Township, Hualien County, Taiwan, is that the barrier lake has collapsed, and the village is filled with elderly residents. pic.twitter.com/47xtah7ryW September 23, 2025

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέβασε τον αριθμό των αγνοουμένων στην Χουαλιέν μετά την πλημμύρα σε 30, με δύο θανάτους να αναφέρονται στην Γκουανγκφού.

NOW: Based on the videos I received, I can confirm this is a disaster near Guangfu Township, Hualien County, Taiwan.



Typhoon #Ragasa is passing near Taiwan. pic.twitter.com/rzI4fpU3CV September 23, 2025

Συγκλονιστικό βίντεο από την κατάρρευση γέφυρας

A bridge was destroyed after heavy rain from Typhoon Ragasa caused a lake to burst in Taiwan pic.twitter.com/SW1kn7KG7x — Reuters (@Reuters) September 23, 2025

Διασώστες από όλη την Ταϊβάν κατευθύνονται προς την Γκουανγκφού.

Η Ταϊβάν κατέγραψε σχεδόν 60 εκατοστά βροχόπτωσης στο ανατολικό τμήμα του νησιού λόγω του τυφώνα.

Words can’t capture the scale of what’s unfolding right now in Guangfu Township, Hualien County, Taiwan. 🇹🇼🚨



The Mataian Creek landslide lake has overflowed, destroying the Mataian Bridge and flooding large parts of the area. pic.twitter.com/sCJdDiLxgK — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 23, 2025

Ο υπερτυφώνας Ραγκάσα «χτύπησε» και τις Φιλιππίνες

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν ήδη απομακρυνθεί από τα χωριά τους στα βόρεια των Φιλιππίνων, ενώ σχολεία και γραφεία έκλεισαν τη Δευτέρα (22/9) και στη γειτονική Ταϊβάν.

Flights have been cancelled, schools and businesses have closed, and thousands of people have been forced to leave their homes as one of the strongest typhoons of recent years approaches southern China and Hong Kong.



Full story ⬇️ https://t.co/JpR1VkPAB7 — Sky News (@SkyNews) September 23, 2025

Ο υπερτυφώνας Ραγκάσα κινούνταν με ανέμους 215 χλμ./ώρα, με ριπές που έφταναν έως και 295 χλμ./ώρα, όταν χτύπησε το νησί Πανουιτάν στα ανοιχτά της επαρχίας Καγκαγιάν το απόγευμα της 22ας Σεπτεμβρίου, όπως ανέφεραν οι μετεωρολόγοι των Φιλιππίνων.

Thousands take shelter in schools and evacuation centres in the Philippines Monday as heavy rains and gale-force winds from Super Typhoon Ragasa lash the country's far northhttps://t.co/D00arVY61z pic.twitter.com/XBPixeQQSv — AFP News Agency (@AFP) September 22, 2025

Οι τροπικοί κυκλώνες με συνεχείς ανέμους έντασης τουλάχιστον 185 χλμ./ώρα κατηγοριοποιούνται στις Φιλιππίνες ως υπερτυφώνες, ένας χαρακτηρισμός που υιοθετήθηκε πριν από χρόνια για να υπογραμμίσει τον επείγοντα χαρακτήρα που συνδέεται με τέτοιες ακραίες καιρικές διαταραχές.

Ο Ραγκάσα κατευθύνεται δυτικά και προβλέπεται να παραμείνει στη Θάλασσα της νότιας Κίνας τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη (24/9), περνώντας νότια της Ταϊβάν και του Χονγκ Κονγκ πριν φτάσει στα ηπειρωτικά.

Super Typhoon Ragasa brought heavy rain and strong winds to the northern Philippines, triggering evacuations as the country’s disaster response agency went on full alert https://t.co/d9UgWWHIrn pic.twitter.com/dBQNb4WlPh — Reuters (@Reuters) September 23, 2025

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φέρντιναρντ Μάρκος Τζούνιορ, ανέστειλε τις κυβερνητικές εργασίες και όλα τα μαθήματα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στην πρωτεύουσα και σε 29 επαρχίες, στην κύρια βόρεια περιοχή Λουζόν.

🇵🇭🌀 Super Typhoon Ragasa hit the northern Philippines on Monday with winds of up to 215 kilometres per hour, tearing off roofs and toppling trees as tens of thousands sought shelter 👇 pic.twitter.com/iatxolAMP6 — FRANCE 24 English (@France24_en) September 23, 2025

Περισσότεροι από 8.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν για ασφάλεια από το Καγκαγιάν, ενώ 1.220 οδηγήθηκαν σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης στο Απάγιαο, το οποίο είναι επιρρεπές σε ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Süper Tayfun Ragasa, Filipinler’de hayatı olumsuz etkiliyor



• Tayfun nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi

• Kamu kurumlarında zorunlu olmayan mesailer iptal edildi

• Bazı bölgelerde tahliyeler devam ediyorhttps://t.co/m0PLmCOgmc pic.twitter.com/vvw0yY7xzH — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 23, 2025

Οι εσωτερικές πτήσεις ανεστάλησαν στις βόρειες επαρχίες που επλήγησαν από τον τυφώνα, ενώ απαγορεύτηκε στα αλιευτικά σκάφη και στα φέριμποτ μεταξύ νησιών να αποπλεύσουν από λιμάνια λόγω της θαλασσοταραχής.

Από την πλευρά τους, οι Αρχές στις νότιες κομητείες Ταϊτούνγκ και Πινγκτούνγκ της Ταϊβάν διέταξαν διακοπή πτήσεων σε ορισμένες παράκτιες και ορεινές περιοχές, καθώς και στα νησιά Ορχιδέα και Γκριν.

The Philippines suspended work and classes across Metro Manila and large parts of the country as Super Typhoon Ragasa moved toward northern Luzon, threatening destructive winds and heavy rain https://t.co/OmCulfKOwb — Reuters (@Reuters) September 22, 2025

Ο Ραγκάσα επέβαλε επίσης την ακύρωση των απογευματινών πτήσεων προς απομακρυσμένα νησιά και ανέστειλε διάφορες υπηρεσίες πορθμείων, ανέφερε το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Διαβάστε επίσης:

Οι ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν βαθύτερα στην πόλη της Γάζας – Σφοδροί βομβαρδισμοί και εκρήξεις

Ψυχρολουσία στη Γερμανία: Πρώτο το AfD σε δημοσκόπηση – Σε ελεύθερη πτώση η δημοτικότητα του Μερτς

Ξανά στο Σάουθπορτ ο Ουίλιαμ και η Κέιτ, εκεί όπου δολοφονήθηκαν τρία κοριτσάκια