Ξανά στο Σάουθπορτ ο Ουίλιαμ και η Κέιτ, εκεί όπου δολοφονήθηκαν τρία κοριτσάκια

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ επισκέφθηκαν σήμερα το Σάουθπορτ, σε μια έκφραση συμπαράστασης στην κοινότητα της βόρειας Αγγλίας, όπου τρία κορίτσια δολοφονήθηκαν πέρυσι, σε μία εκδήλωση για την Τέιλορ Σουίφτ.

Η επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια θερινών μαθημάτων τον περασμένο Ιούλιο σόκαρε το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ακολούθησαν ημέρες ταραχών σε κάθε γωνιά της χώρας.

Ο Ουίλιαμ, διάδοχος του θρόνου, και η Κέιτ είχαν κατ’ ιδίαν συνομιλίες με γονείς θυμάτων, τα οποία ήταν ηλικίας 9, 7 και 6 ετών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, της δεύτερής τους, στην πόλη μέσα σε έναν χρόνο.

«Επιστροφή στο Σάουθπορτ σήμερα για να δούμε μια κοινότητα που ενώνει τις δυνάμεις της και θεραπεύεται στον απόηχο του τραγικού περιστατικού το περασμένο καλοκαίρι», ανέφερε το παλάτι του Κένσινγκτον σε ανάρτησή του στο Χ.

At Churchtown Primary’s brilliant new playground. A joyful space created in memory of Alice and Bebe.



The playground includes a stage, libraries, play areas and quiet spaces designed to bring comfort, hope and healing. pic.twitter.com/HpsTKwoz7k — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 23, 2025

Σήμερα, το πριγκιπικό ζεύγος, που έχει τρία παιδιά, ξεναγήθηκε σε μια παιδική χαρά που φτιάχτηκε σε ένα σχολείο στη μνήμη δύο μαθητριών που σκοτώθηκαν και επίσης συνομίλησε με δασκάλους και μαθητές για να ακούσει πώς διαχειρίζονται την τραγωδία και το πένθος.

Μετά την επίθεση, στην οποία επίσης 10 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, η παραπληροφόρηση εξαπλώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βάσει της οποίας ο δράστης ήταν ένας μουσουλμάνος αιτών άσυλο.

Βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας ακολούθησαν στο Σάουθπορτ όπως και μια απόπειρα επίθεσης εναντίον του τεμένους της πόλης, ταραχές που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

Έσταξε «φαρμάκι» ο Τραμπ για τον ΟΗΕ: «Το μόνο που πρόσφεραν είναι έναν ελαττωματικό υποβολέα και ένα χαλασμένο ασανσέρ»

Σφίγγει το ζωνάρι η Γερμανία για κοινωνικές δαπάνες, πατά «γκάζι» για στρατό

Η ΕΕ ετοιμάζει drone wall για να προστατευτεί από τη «ρωσική απειλή» -Πώς θα λειτουργεί