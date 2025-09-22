Φιλιππίνες – Χονγκ Κονγκ: Συναγερμός για τον «τυφώνα της δεκαετίας»

Φιλιππίνες, Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν αναμένουν έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες των τελευταίων ετών ο οποίος αναμένεται να φτάσει τα 205 χιλιόμετρα την ώρα, με ριπές μεγαλύτερες των 250 χιλιομέτρων / ώρα.

Επιχειρήσεις και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά κατά μήκος μεγάλων τμημάτων της χώρας, καθώς ο τυφώνας Ραγκάσα κινείται προς τη βόρεια Λουζόν, προκαλώντας καταστροφικούς ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Video coming out of Balatubat, Camiguin Island, Cagayan from over an hour ago showing the strong winds and big waves as Super Typhoon #NandoPH (#RAGASA) approaches.



Babuyan Island is expected to feel the worst of the storm where 19,000 people lives.



🎥: Elma Mariano

Αξιωματούχοι των κρατικών μετεωρολογικών υπηρεσιών έθεσαν στο μεγαλύτερο επίπεδο συναγερμού για τυφώνες τα απομακρυσμένα νησιά Μπαμπουγιάν, παροτρύνοντας τους κατοίκους των περιοχών με χαμηλό υψόμετρο, αλλά και των παράκτιων κοινοτήτων να τις εγκαταλείψουν προκειμένου να προστατευτούν από ισχυρές καταιγίδες και πιθανές πλημμύρες.

#Breaking 🚨 Newz



"Hong Kong Airport Eyes Historic 36-Hour Shutdown as Super Typhoon Looms"



➡️ Hong Kong International Airport (HKIA) is considering grounding all passenger flights for 36 hours—the longest closure in recent history—as the city braces for one of its strongest… pic.twitter.com/D1RpbyPlY4 — BreakinNewz (@BreakinNewz01) September 22, 2025

Ο Ραγκάσα εκτιμάται ότι θα προκαλέσει κατολισθήσεις κατά το πέρασμά του από τα νησιά Μπαμπουγιάν γύρω στο μεσημέρι, πριν διασχίσει το Στενό Λουζόν.

Η Ταϊβάν έχει εκδώσει σχετικές προειδοποιήσεις και έχει ακυρώσει πτήσεις προς τις ανατολικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ταϊτούνγκ και Χουαλιέν.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής των επιβατικών πτήσεων για 36 ώρες μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg News.

