ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 08:21
22.09.2025 07:07

Φιλιππίνες – Χονγκ Κονγκ: Συναγερμός για τον «τυφώνα της δεκαετίας»

22.09.2025 07:07
Φιλιππίνες, Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν αναμένουν έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες των τελευταίων ετών ο οποίος αναμένεται να φτάσει τα 205 χιλιόμετρα την ώρα, με ριπές μεγαλύτερες των 250 χιλιομέτρων / ώρα.

Επιχειρήσεις και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά κατά μήκος μεγάλων τμημάτων της χώρας, καθώς ο τυφώνας Ραγκάσα κινείται προς τη βόρεια Λουζόν, προκαλώντας καταστροφικούς ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Αξιωματούχοι των κρατικών μετεωρολογικών υπηρεσιών έθεσαν στο μεγαλύτερο επίπεδο συναγερμού για τυφώνες τα απομακρυσμένα νησιά Μπαμπουγιάν, παροτρύνοντας τους κατοίκους των περιοχών με χαμηλό υψόμετρο, αλλά και των παράκτιων κοινοτήτων να τις εγκαταλείψουν προκειμένου να προστατευτούν από ισχυρές καταιγίδες και πιθανές πλημμύρες.

Ο Ραγκάσα εκτιμάται ότι θα προκαλέσει κατολισθήσεις κατά το πέρασμά του από τα νησιά Μπαμπουγιάν γύρω στο μεσημέρι, πριν διασχίσει το Στενό Λουζόν.

Η Ταϊβάν έχει εκδώσει σχετικές προειδοποιήσεις και έχει ακυρώσει πτήσεις προς τις ανατολικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ταϊτούνγκ και Χουαλιέν.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής των επιβατικών πτήσεων για 36 ώρες μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg News.

