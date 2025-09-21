Νέο ακροδεξιό λογύδριο της Τζόρτζια Μελόνι για τη δολοφονία Κερκ: «Απειλούμαστε αλλά δεν φοβόμαστε»

«Όσο αποδεικνύουμε ότι είμαστε ικανοί να κυβερνήσουμε τη χώρα μας, οι απειλές πολλαπλασιάζονται. Εμείς, όμως, δεν φοβόμαστε», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σε παρέμβασή της στη γιορτή της νεολαίας του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας».

Αναφερόμενη στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, πρόσθεσε:

«Είδα ανθρώπους οι οποίοι τύπωσαν μπλούζες με τη φωτογραφία του Κερκ, με το αίμα του να τρέχει στον λαιμό και τη φράση “τώρα κέρδισε αυτή τη δημόσια συζήτηση». Ήταν επικίνδυνος διότι αποδομούσε το μέινστριμ αφήγημα, χρησιμοποιώντας τη λογική. Ήθελαν να τον σταματήσουν επειδή ήταν ελεύθερος, θαρραλέος και ικανός. ‘Ανθρωποι με αυτά τα γνωρίσματα φοβίζουν όποιον νομίζει ότι μπορεί να επιβάλει τις απόψεις του χρησιμοποιώντας τη βία».

«Κάποιοι άλλοι γαλουχήθηκαν με την ιδέα ότι όποιος είναι διαφορετικός από εσένα έπρεπε να ανατρέπεται. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ έτσι. Όπως και ο Τσάρλι Κερκ, και για τον λόγο αυτό ο θάνατός του προκάλεσε αγανάκτηση και προβληματισμό σε όλο τον κόσμο» δήλωσε, τέλος, η Μελόνι.

Η Μελόνι αρχικά είχε αναφερθεί στον ακροδεξιό Τσαρλι Κερκ αμέσως μετά την δολοφονία του αναφέροντας: «Διάβασα πολλά απάνθρωπα και τρομακτικά σχόλια, μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Ένα από αυτά, ήταν του αριστερού διανοούμενου Πιερτζιόρτζιο Οντιφρέντι, ο οποίος είπε πως το να πυροβολείς τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δεν είναι το ίδιο με το να πυροβολείς έναν εκπρόσωπο του Maga. Θα ήθελα να ρωτήσω τον επιφανή αυτό καθηγητή τι ακριβώς εννοεί. Ότι υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους είναι νόμιμο να πυροβολείς, βάσει των ιδεών τους ή ότι δεν είναι και τόσο σοβαρό να τους πυροβολούμε, πάντα επειδή δεν συμμεριζόμαστε τις ιδέες τους;».

