search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 21:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2025 19:44

Νέο ακροδεξιό λογύδριο της Τζόρτζια Μελόνι για τη δολοφονία Κερκ: «Απειλούμαστε αλλά δεν φοβόμαστε»

21.09.2025 19:44
meloni-mikrofona

«Όσο αποδεικνύουμε ότι είμαστε ικανοί να κυβερνήσουμε τη χώρα μας, οι απειλές πολλαπλασιάζονται. Εμείς, όμως, δεν φοβόμαστε», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σε παρέμβασή της στη γιορτή της νεολαίας του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας».

Αναφερόμενη στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, πρόσθεσε:

«Είδα ανθρώπους οι οποίοι τύπωσαν μπλούζες με τη φωτογραφία του Κερκ, με το αίμα του να τρέχει στον λαιμό και τη φράση “τώρα κέρδισε αυτή τη δημόσια συζήτηση». Ήταν επικίνδυνος διότι αποδομούσε το μέινστριμ αφήγημα, χρησιμοποιώντας τη λογική. Ήθελαν να τον σταματήσουν επειδή ήταν ελεύθερος, θαρραλέος και ικανός. ‘Ανθρωποι με αυτά τα γνωρίσματα φοβίζουν όποιον νομίζει ότι μπορεί να επιβάλει τις απόψεις του χρησιμοποιώντας τη βία».

«Κάποιοι άλλοι γαλουχήθηκαν με την ιδέα ότι όποιος είναι διαφορετικός από εσένα έπρεπε να ανατρέπεται. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ έτσι. Όπως και ο Τσάρλι Κερκ, και για τον λόγο αυτό ο θάνατός του προκάλεσε αγανάκτηση και προβληματισμό σε όλο τον κόσμο» δήλωσε, τέλος, η Μελόνι.

Η Μελόνι αρχικά είχε αναφερθεί στον ακροδεξιό Τσαρλι Κερκ αμέσως μετά την δολοφονία του αναφέροντας: «Διάβασα πολλά απάνθρωπα και τρομακτικά σχόλια, μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Ένα από αυτά, ήταν του αριστερού διανοούμενου Πιερτζιόρτζιο Οντιφρέντι, ο οποίος είπε πως το να πυροβολείς τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δεν είναι το ίδιο με το να πυροβολείς έναν εκπρόσωπο του Maga. Θα ήθελα να ρωτήσω τον επιφανή αυτό καθηγητή τι ακριβώς εννοεί. Ότι υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους είναι νόμιμο να πυροβολείς, βάσει των ιδεών τους ή ότι δεν είναι και τόσο σοβαρό να τους πυροβολούμε, πάντα επειδή δεν συμμεριζόμαστε τις ιδέες τους;».

Διαβάστε επίσης:

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: «Απορρίπτουμε τη μονομερή αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες»

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Να ακυρωθούν οι μισές πτήσεις και τη Δευτέρα ζήτησαν οι Βρυξέλλες

Κίνα: Στην φυλακή ξανά η δημοσιογράφος που αποκάλυψε την έξαρση του COVID-19

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς χαιρετίζει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από την Βρετανική Κοινοπολιτεία – «Καλοδεχούμενο βήμα»

syria-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Συρία θα πραγματοποιήσει κοινοβουλευτικές εκλογές στις 5 Οκτωβρίου

olympiakos-panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Live το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Super League

limeniko navagio plylow frontex- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για απειλή βόμβας σε πλοίο στη Χίο

charlie kirk khdeia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Κηδεία Τσαρλι Κερκ: Χιλιάδες κόσμου στο στάδιο, τεράστιοι σταυροί και συναυλία – Ο Τραμπ θα εκφωνήσει επικήδειο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

kwnstantaras_maleskou_giannopoulos
MEDIA

«Ραντεβού το ΣΚ»: Χωρίς την Ιωάννα Μαλέσκου η έναρξη της εκπομπής - Το... καρφί για το «ρεκόρ» του Λιάγκα και του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 21:05
hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς χαιρετίζει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από την Βρετανική Κοινοπολιτεία – «Καλοδεχούμενο βήμα»

syria-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Συρία θα πραγματοποιήσει κοινοβουλευτικές εκλογές στις 5 Οκτωβρίου

olympiakos-panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Live το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Super League

1 / 3