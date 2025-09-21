Προκλητική αντίδραση Νετανιάχου μετά την απόφαση αναγνώρισης της Παλαιστίνης: «Δεν θα υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να προκαλεί με τη στάση του καθώς όχι μόνο αμφισβήτησε την δήλωση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους από χώρες μέλη του ΟΗΕ όπως η Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς, αλλά… απείλησε λέγοντας να… ξεχάσουν το ενδεχόμενο ενός κράτους της Παλαιστίνης.

«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» είπε σε διάγγελμά του.

«Εχω άλλο ένα μήνυμα για εσάς: Δεν θα υπάρξει. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας πως η «απάντηση» στην κίνηση αυτή τν δυτικών κρατών, θα δοθεί με την επιστροφή του από τις ΗΠΑ όπου θα… συμβουλευτεί τον Τραμπ για τα επόμενα βήματα.

Δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα επεκτείνει τον εβραϊκό εποικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αντιδρώντας στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες.

«Εδώ και χρόνια, εμπόδισα τη δημιουργία αυτού του τρομοκρατικού κράτους παρά τις τεράστιες πιέσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Διπλασιάσαμε τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σ.σ.) και θα συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο», πρόσθεσε.

Υπουργείο Εξωτερικών Ισραήλ: Απορρίπτουμε την μονομερή δήλωση αναγνώρισης»

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση ότι απορρίπτει τη «μονομερή» δήλωση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες.

«Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τη μονομερή δήλωση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους που έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες», τονίζει το υπουργείο. «Η δήλωση αυτή δεν ευνοεί την ειρήνη, αντίθετα, αποσταθεροποιεί περαιτέρω την περιοχή και υπονομεύει τις προοπτικές επίτευξης μιας ειρηνικής λύσης στο μέλλον», προσθέτει καταγγέλλοντας «μια ανταμοιβή για τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα».

«Το Ισραήλ δεν θα δεχτεί κανένα αποσπασματικό ή φανταστικό κείμενο που επιχειρεί να το αναγκάσει να δεχτεί ευπρόσβλητα σύνορα», δηλώνει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η απόφαση αυτή αντιβαίνει σε κάθε λογική διαπραγμάτευσης και αναζήτησης συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών και θα απομακρύνει περαιτέρω την πολυπόθητη ειρήνη», συνεχίζει.

«Εάν οι χώρες που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση θέλουν πράγματι να σταθεροποιήσουν την περιοχή, πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην άσκηση πίεσης στη Χαμάς ώστε να απελευθερώσει αμέσως τους ομήρους και να καταθέσει τα όπλα της», υπογραμμίζει το υπουργείο.

Καναδάς, Βρετανία και Αυστραλία αναγνώρισαν την Παλαιστίνη

Μεγάλη Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία ανακοίνωσαν σήμερα την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ενώ ακολουθούν κι άλλες χώρες με επόμενη την Πορτογαλία.

Σε μια συντονισμένη κίνηση, οι ηγέτες των τριών χωρών παρουσίασαν την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης ως βήμα για την αναβίωση της προοπτικής της λύσης των δύο κρατών.

Την αρχή έκανε ο καναδός πρωθυπουργός, Μάρκ Κάρνι, ο οποίος ανακοίνωσε -στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- πως η χώρα προχώρησε στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το κράτος του Ισραήλ», ανέφερε σε δήλωση που ανάρτησε στο Χ.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την Κυριακή, με στόχο να δώσει νέα ώθηση σε μια λύση δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων.

Ο Αλμπανέζε δήλωσε ότι η Αυστραλία αναγνωρίζει «τις νόμιμες και μακροχρόνιες προσδοκίες του λαού της Παλαιστίνης για ένα δικό τους κράτος». Η ίδρυση πρεσβείας και η ανάπτυξη ενεργών διπλωματικών σχέσεων θα πραγματοποιηθούν μόλις η Παλαιστινιακή Αρχή εκπληρώσει τις δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις που ζητά η διεθνής κοινότητα.

«Σήμερα, για να αναζωπυρώσουμε την ελπίδα για ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ.

Στην αρχή του βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Starmer λέει: «Μπροστά στην αυξανόμενη φρίκη στη Μέση Ανατολή, ενεργούμε για να διατηρήσουμε ζωντανή την πιθανότητα ειρήνης και μιας λύσης δύο κρατών. Αυτό σημαίνει ένα ασφαλές Ισραήλ παράλληλα με ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος – αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα από τα δύο».

