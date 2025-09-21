Αμπάς: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι ένα βήμα προς διαρκή ειρήνη» – Έξαλλοι οι ακροδεξιοί στο Ισραήλ

Ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση από τη Βρετανική Κοινοπολιτεία ενός παλαιστινιακου κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παλαιστινιακή προεδρία.

«Ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Κράτους Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη συγκεκριμενοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η προεδρία.

Η ιστορική απόφαση

Η απόφαση της Βρετανικής Κοινοπολιτείας έχει ιδιαίτερο συμβολικό βάρος, με δεδομένο τον μείζονα ρόλο της στη δημιουργία του Ισραήλ ως σύγχρονου κράτους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Σήμερα, για να αναβιώσουμε την ελπίδα της ειρήνης για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς και μιας λύσης των δύο Κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης», έγραψε στο X ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Άλλες χώρες, περιλαμβανομένης της Γαλλίας, αναμένεται να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας αυτή την εβδομάδα κατά τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Έξαλλοι οι ακροδεξιοί Γκβιρ και Σμότριτς – Θέλουν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Οι ακροδεξιοί ισραηλινοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς ζήτησαν να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη ως απάντηση στις αναγνωρίσεις αυτές.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Μπεν Γκβιρ δήλωσε πως οι σημερινές αποφάσεις της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας είναι μια ανταμοιβή «δολοφόνων» – μια αναφορά στην ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, η επίθεση της οποίας στο Ισραήλ, τον Οκτώβριο του 2023, προκάλεσε τον πόλεμο. Η επίθεση αυτή είχε στοιχίσει τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους ενώ 251 είχαν συλληφθεί όμηροι και μεταφερθεί στη Γάζα.

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία (…) επιβάλλει μια άμεση απάντηση: την άμεση προσάρτηση της Ιουδαίας-Σαμάρειας (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη)», ανέφερε ακόμα ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο ίδιος ζήτησε επίσης την «πλήρη διάλυση της Παλαιστινιακής Αρχής».

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε επίσης μέσω του X πως «η μόνη απάντηση σ’ αυτό το αντιισραηλινό διάβημα είναι η προσάρτηση των εδαφών της πατρίδας του εβραϊκού λαού στην Ιουδαία-Σαμάρεια και η οριστική εγκατάλειψη της παράλογης ιδέας ενός παλαιστινιακού κράτους».

«Κύριε πρωθυπουργέ, ήρθε η στιγμή και η απόφαση είναι στα χέρια σας», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οργή από τις οικογένειες των ομήρων

Στη σφοδρή καταδίκη της πρωτοβουλίας του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος προχώρησαν οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων.

Προχώρησαν στην «άνευ όρων αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, ενώ παράλληλα αγνοούν το γεγονός ότι 48 όμηροι παραμένουν υπό την ομηρία της Χαμάς», αναφέρει χαρακτηριστικά το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων και Αγνοουμένων σε ανακοίνωσή του.

«Ως οικογένειες που επιθυμούν βαθιά ειρήνη στην περιοχή, πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε συζήτηση για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους πρέπει να εξαρτάται από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», προσθέτει το Φόρουμ, τονίζοντας ότι αποτελεί «ηθική και ανθρωπιστική επιταγή».

Το Φόρουμ προτρέπει επίσης τις άλλες χώρες να «ενεργήσουν υπεύθυνα και να διασφαλίσουν ότι τυχόν συζητήσεις για την “επόμενη μέρα” θα πραγματοποιηθούν μόνο αφού οι αγαπημένοι μας επιστρέψουν στην πατρίδα τους».

«Επιδιώκουμε τον τερματισμό αυτού του πολέμου, την ασφαλή επιστροφή όλων των ομήρων και μια βιώσιμη ειρήνη που θα ωφελεί και τους δύο λαούς», σημειώνει ακόμη στην ανακοίνωσή του το Φόρουμ, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε άλλη ενέργεια «επιτρέπει αποτελεσματικά την τρομοκρατία, ενώ παράλληλα νομιμοποιεί τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου».

«Η προσφορά τόσο σημαντικών πολιτικών επιβραβεύσεων χωρίς να διασφαλίζεται η επιστροφή και των 48 αγαπημένων μας προσώπων καταδεικνύει την καταστροφική αποτυχία, πολιτική, ηθική και διπλωματική, της ηγεσίας που θα βλάψει σοβαρά τις προσπάθειες για την επιστροφή όλων στην πατρίδα τους», καταλήγει το Φόρουμ των οικογενειών των Ισραηλινών ομήρων.

Η παλαιστίνια υπουργός Εξωτερικών Βαρσέν Αγαμπεκιάν Σαχίν καλωσόρισε τις αναγνωρίσεις

«Είναι μια κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία. Μπορεί να μη βάλει αύριο τέλος στον πόλεμο, αλλά είναι μια κίνηση προς τα εμπρός, πάνω στην οποία πρέπει να οικοδομήσουμε», δήλωσε.

Ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε από την πλευρά του ότι η σημερινή αναγνώριση από δυτικές χώρες ενός παλαιστινιακού κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η αναγνώριση» από τις χώρες αυτές «του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση, στην ελευθερία και στην ανεξαρτησία θα ανοιξει το δρόμο προς την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, επιτρέποντας στο παλαιστινιακό κράτος να ζήσει στο πλευρό του κράτους του Ισραήλ με ασφάλεια, ειρήνη και καλή συνενόηση».

